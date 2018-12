Strasbourg : pourquoi les médias s'intéressent-ils tant au «complotisme» des Gilets jaunes ?

L'apparition de «théories du complot» chez les Gilets jaunes après l'attaque de Strasbourg a attiré l'attention de nombreux médias. Le conspirationnisme n'est pourtant pas un phénomène nouveau. Que révèle cet engouement soudain des journalistes ?

Au lendemain de l'attaque meurtrière perpétrée à Strasbourg et alors que Chérif Chekatt est toujours recherché par les forces de l'ordre, la question des «théories du complot» diffusées principalement sur les réseaux sociaux n'a pas tardé à refaire surface dans les médias. Plusieurs internautes n'hésitent pas en effet à voir, derrière l'attaque meurtrière survenue en pleine agitation médiatique autour des Gilets jaunes, la main d'autorités qui tenteraient, selon eux, de faire diversion.

Sur Facebook, dans des groupes de Gilets jaunes, ces messages se sont multipliés au cours de la soirée et le lendemain de l'attaque. Dans des styles très différents, ils reprennent tous la même argumentation : le timing de l'attaque serait trop parfait pour être fortuit. Certains émettent des doutes, d'autres n'hésitent pas à pointer du doigt «les services secrets» ou «le gouvernement».

L'une des figures médiatiques des Gilets jaunes, Maxime Nicolle, surnommé «Fly Rider», a également publié une vidéo peu de temps après l'attaque, dans laquelle il s'interrogeait : «Pour l’instant, personne ne sait rien. Et si c’est un attentat, dites-vous bien que le mec qui veut faire un attentat vraiment, il n’attend pas qu’il y ait trois personnes dans la rue le soir à 20h.»

L'heure de gloire du conspirationnisme ?

Ces propos, qui vont de la simple interrogation à l'accusation la plus convaincue, ne sont étayés par aucun élément concret. Il semble d'ailleurs quelque peu excessif de les qualifier de «théories». Et pourtant, ils se sont très rapidement retrouvés au cœur de l'actualité, notamment sur les chaînes d'information en continu. En effet, à peine la nouvelle de l'attaque parvenue dans les rédactions, nombre de médias se sont fait l'écho du «conspirationnisme» fleurissant sur les comptes sur les réseaux sociaux, et notamment dans des groupes de Gilets jaunes.

Pourquoi offrir une telle médiatisation à des messages presque exclusivement diffusés ou relayés par des anonymes ? Sur les réseaux sociaux, après chaque attaque de ce type, on trouve depuis bien longtemps et de manière systématique de très nombreuses publications complotistes en tout genre. Mais ils n'avaient jusque là jamais été traités comme un élément d'information à part entière dans la séquence médiatique consécutive à un attentat – au même titre, par exemple, que l'identité de l'assaillant, la réaction de l'Elysée ou l'interview d'un témoin. Même le ministre de l'Education nationale Jean-Michel Blanquer a tenu à réagir, dénonçant le 12 décembre sur RTL des thèses «ignobles».

Par un étonnant paradoxe, à l'ère de la lutte contre les «fake news» et de la défiance généralisée à l'égard des médias, ces «théories du complot» ont ainsi réussi à se frayer un chemin jusque sur les plateaux télévisés des chaînes d'information, dans les colonnes des grands quotidiens et dans les discours des ministres. Par nécessité de stopper leur propagation ? L'écrasante majorité d'entre elles sont pourtant totalement insignifiantes (à peine quelques dizaines de partages ou de commentaires pour la plupart) et leur médiatisation aura sans doute davantage contribué à les faire connaître qu'à convaincre ceux qui y adhèrent déjà et qui sont, par définition, peu enclins à croire Jean-Michel Blanquer et les journalistes...

Quand les médias s'intéressent aux Gilets jaunes

Y aurait-il alors chez certains journalistes une forme de ressentiment à l'égard des Gilets jaunes, qui ne se sont pas privés, lors des dernières manifestations parisiennes, d'insulter copieusement voire de prendre à partie les représentants de la profession ? Certains, notamment parmi ceux d'entre eux qui avaient pu exprimer des positions hostiles à l'égard du mouvement de protestation, n'ont d'ailleurs pas hésité à réagir de manière immédiate au sujet du «complotisme» des Gilets jaunes.

Consternation devant les théories du complot répandues par certains Gilets Jaunes à propos de l'attentat de Strasbourg. Et honneur aux nombreux GJ qui s'opposent à ces délires. Mais il serait grand temps de faire le tri dans les rangs entre mitants sincères et brebis galeuses. — Eric Naulleau (@EricNaulleau) 12 décembre 2018

Dès le soir de l'attentat, d'autres ont jugé crucial de s'informer immédiatement de l'avis des Gilets jaunes sur l'attaque de Strasbourg, deux sujets n'ayant pourtant aucun rapport l'un avec l'autre.

Sur Facebook, dans certains groupes de Gilets Jaunes c'est la foire au complot #Strasbourgpic.twitter.com/MGVuc7Nwso — Assma Maad (@Assma_MD) 11 décembre 2018

La teneur des propos échangés dans un bistrot ou dans un taxi au même moment sur ce même sujet aurait-elle été différente ? La volonté d'aller prendre la température des Gilets jaunes en particulier, à ce moment précis et sur ce sujet-là, n'est sans doute pas le fruit d'une démarche anodine. Elle est tout du moins très contestable sur le plan journalistique.

Cela n'a pas empêché les articles d'essaimer, qui établissaient la longue liste des soupçons infondés, des rumeurs bidons ou des accusations délirantes qu'avaient pu partager des individus plus ou moins rattachés aux Gilets jaunes, sans même s'interroger sur la pertinence de cette dernière catégorie.

Le fruit de l'incompréhension et de la frustration

Les Gilets jaunes, issus d'horizons politiques et géographiques très divers, s'organisent essentiellement sur les réseaux sociaux. Pour cette raison, ils sont «fortement imprégnés de la culture propre à Internet», comme le note le sociologue Gérald Bronner, interrogé par Le Monde, avant de préciser aussitôt : «Ce qui ne veut pas dire qu’il s’agit d’un mouvement plus sensible aux théories du complot qu’un autre.» Ce qui n'empêche par le quotidien du soir, pour résumer les propos du chercheur, d'écrire tout à fait le contraire : «Le sociologue souligne que la mobilisation des Gilets jaunes crée un terrain propice à la propagation de théories du complot.» Symptôme là encore d'une incompréhension persistante entre un certain milieu journalistique et cette masse hétérogène et souvent insaisissable qui manifeste et débat en ligne depuis plusieurs semaines.

Cette incompréhension est manifeste depuis le début du mouvement. Parce qu'il n'émanait pas d'une organisation et qu'il n'avait pas de mot d'ordre précis, les médias ont eu du mal à en cerner les contours. Parce qu'il était parfois violent, ils l'ont volontiers réduit à sa violence. Et parce qu'il n'avait pas de porte-parole, ils ont cru qu'il n'avait rien à dire. L'hostilité face aux médias traditionnels d'un grand nombre de manifestants n'a rien arrangé.

Or, peu à peu, les Gilets jaunes ont réussi à gagner l'attention des journalistes, à défaut de s'en attirer les faveurs. Mais les médias obéissent à l'agenda du présent immédiat, et l'attentat de Strasbourg les a logiquement relégués au second plan, alors même qu'ils venaient de pousser le président de la République à réagir. Dès le lendemain de l'attaque, responsables politiques et éditorialistes ont multiplié les prises de position pour les exhorter à ne pas se rassembler de nouveau le 15 décembre prochain, seules quelques voix, comme celle de Jean-Luc Mélenchon, s'élevant pour appeler à ce que «la République, ses passions, ses mobilisations, puissent continuer».

Dans un tel contexte, si elle demeure très regrettable, l'apparition de «théories du complot» dans ces groupes de discussions entre Gilets jaunes n'en demeure pas moins explicable. Elle est surtout à mettre en perspective avec les messages, eux aussi nombreux, de ceux d'entre eux qui s'indignent de voir le mouvement décrédibilisé par des rumeurs, des fausses informations ou des propos conspirationnistes.

A bien des égards, la lecture de ces échanges sur les réseaux sociaux, montre clairement que les «théories du complot» y sont bel et bien propagées. Elle montre surtout que de nombreux Gilets jaunes, tout en déplorant le drame de Strasbourg, le caractère imprévisible des événements et la dure loi de l'actualité qui cette fois les dessert, s'efforcent tant bien que mal, face à un univers médiatique dont ils ne maîtrisent pas les codes, de prévenir toute accusation de complotisme afin de poursuivre sainement leurs débats, et donc leur mobilisation.

Hadrien Galassier