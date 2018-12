Caméra cachée d'Al Jazeera dans un bar identitaire : la justice saisie pour «propos racistes»

Certaines séquences d'un reportage d'Al-Jazeera dans le bar La Citadelle à Lille suscitent un tollé grandissant. Le maire de Lille Martine Aubry demande la fermeture de l'établissement et dénonce une apologie du nazisme.

Le préfet du Nord et le maire de Lille ont annoncé ce 12 décembre avoir saisi le procureur après la diffusion sur Al Jazeera d'une enquête dans laquelle des membres du groupuscule d'extrême droite Génération identitaire tiennent des propos racistes au sein de leur bar privé, nommé La Citadelle, ouvert en 2016 à Lille.

«Les propos racistes tenus et les actions violentes, avérées ou planifiées, qui sont relayées ne sont pas acceptables», a affirmé le préfet du Nord, Michel Lalande, dans un communiqué. En conséquence, «le préfet a saisi le procureur de République qui appréciera les suites à donner».

Apologie du régime nazi

De son côté, le maire de Lille Martine Aubry a pointé, dans un courrier adressé au procureur de Lille et envoyé à la presse, des propos «insupportables d'incitation à la violence», «à la haine raciale» et «s'apparentant sans ambiguïté à l'apologie du régime nazi». «Ce documentaire choquant et inadmissible démontre des actes d'une particulière gravité contre lesquels notre société doit apporter une réponse judiciaire», a ajouté l'édile, qui réclame par ailleurs la fermeture du bar d'extrême droite.

Ce sujet, Génération haine, diffusé le 9 décembre par la chaîne de télévision qatarie, affirme également que des connexions existent entre Génération identitaire et le Rassemblement national, parti de Marine Le Pen.