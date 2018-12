FO et la CGT proposent leurs services d'ordre aux Gilets jaunes mais annulent la grève des routiers

Les responsables syndicaux de la CGT et de FO souhaitent aider à sécuriser les manifestations des Gilets jaunes... mais n'ont reçu aucune réponse de leur part. Les représentants professionnels attribuent ce silence à un manque d'interlocuteurs.

Tous les signaux sécuritaires sont au rouge pour le quatrième acte du mouvement des Gilets jaunes, le 8 décembre, et les représentants syndicaux semblent prendre la mesure du danger : les responsables de la CGT et de FO annoncent qu'ils sont prêts à mettre leurs services d'ordre à disposition des Gilets jaunes, selon les informations du Parisien.

Le quotidien a interrogé un haut cadre de la CGT à ce propos : «On a fait la démonstration le samedi 1er décembre dans notre défilé de République à Bastille que quand une organisation syndicale est là, les choses se passent bien [...] Personne n’a intérêt à une guerre civile. Il faut que ce samedi, on insuffle l’esprit CPE.»

Cependant, la proposition serait, pour l'heure, restée sans réponse. Les syndicalistes y voient un manque d'organisation du côté des manifestants : «La difficulté est que l'on ne sait pas vraiment à qui s'adresser, on ne connaît même pas les lieux de rendez-vous de samedi. On a lancé nos hameçons et maintenant on attend», explique la même source Parisien.

Parallèlement à ce geste envers les Gilets jaunes, les syndicats négocient avec le gouvernement sur le front de la grève des routiers qui était annoncée à partir de 22h, le 9 décembre. Dans ce cadre, FO et la CGT ont déjà désarmé la menace ce 7 décembre après avoir reçu des engagements écrits de la part du patronat et du gouvernement sur un maintien de la rémunération des heures supplémentaires.

Lire aussi : Contestation sociale : les transporteurs routiers entrent dans la danse et appellent à la grève