Gilets jaunes d'extrême droite ? Sur BFM, un «expert» prend pour preuve le drapeau... de la Picardie

Commentant des images de Gilets jaunes dans le cadre d'un reportage sur la présence de l'extrême droite dans ce mouvement, Sylvain Boulouque a voulu appuyer ses dires avec un drapeau royaliste. Problème : il s'agissait du symbole picard.

«Tous portent des gilets jaunes mais leurs profils sont disparates. Sur ces images, ce sont des militants de l'extrême droite» : le 3 décembre, BFM TV revient sur les images de la mobilisation des Gilets jaunes, qui manifestent depuis plusieurs semaines contre la hausse du prix des carburants et la baisse du pouvoir d'achat. Alors que les différents rassemblements, notamment à Paris, ont été émaillés de violences, plusieurs responsables politiques ont pointé du doigt la responsabilité dans ces incidents de l'«extrême droite», voire même de la «peste brune».

Et Sylvain Boulouque, présenté comme spécialiste des mouvements sociaux, d'analyser les images choisies par la chaîne d'information en continu : «On voit un slogan hostile au gouvernement. Et deuxième chose, on voit surtout un drapeau avec des fleurs de lys, qui illustre la monarchie et la volonté d'un retour du roi.»

Depuis ce matin BFMTV diffuse régulièrement la #FakeNews de Sylvain Boulouque sur le drapeau de la Picardie.



Ce drapeau ne représente pas "l'ultra-droite" ou "la monarchie et la volonté d’un retour du roi" ...



Magnifique désinformation !#GiletsJaunespic.twitter.com/QecSg59Z93 — Tancrède ن (@Tancrede_Crptrs) 3 décembre 2018

Problème dans le raisonnement de l'expert : l'emblème affiché était en fait... le drapeau de la Picardie.

