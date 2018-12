«Macron démission !» : le chef de l’Etat chahuté par des Gilets jaunes à Paris (VIDEOS)

A peine arrivé d’Argentine où il a participé au G20, Emmanuel Macron s’est rendu à l’Arc de triomphe et avenue Kléber, théâtres de violents heurts le 1er décembre. Présents à proximité du chef de l’Etat, des Gilets jaunes ont réclamé sa démission.

Au lendemain de la mobilisation nationale des Gilets jaunes du 1er décembre, l’atmosphère reste tendue : alors qu’il se rendait avenue Kléber pour constater les dégâts et rendre hommage aux forces de l’ordre, Emmanuel Macron, après avoir effectué une halte à l’Arc de Triomphe, a été accueilli par plusieurs dizaines de Gilets jaunes aux cris de «Macron démission», couvrant ainsi les quelques applaudissements de riverains adressés au locataire de l'Elysée.

Emmanuel Macron convoque ce 2 décembre une réunion d'urgence à l'Elysée au lendemain des scènes de guérilla urbaine qui se sont produites à Paris, marquant une nouvelle escalade dans le conflit des Gilets jaunes. De son côté, la commission des Lois du Sénat a annoncé qu'elle entendrait les explications de Christophe Castaner, ministre de l'Intérieur et de son secrétaire d'Etat Laurent Nunez, le 4 décembre prochain.

Selon le dernier bilan de la préfecture de police de Paris, plus de 130 personnes ont été blessés et plus de 400 autres, interpellées.

