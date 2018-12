Roué de coups sous une pluie de projectiles, un CRS exfiltré par un Gilet jaune (VIDEO CHOC)

Une vidéo tournée à Paris ce 1er décembre montre une scène impressionnante : sous une pluie de projectiles, un CRS se retrouve à terre, roué de coups par des manifestants. L'un d'eux, vêtu d'un Gilet jaune, l'aide finalement à se relever et à fuir.

La scène se déroule le 1er décembre au matin, près de l'Arc de Triomphe, à Paris. Alors que les premiers débordements violents éclatent et que débutent les premiers heurts entre certains manifestants et les forces de l'ordre, un CRS se retrouve à terre, séparé de ses collègues. Il reçoit alors une rafale de coups de pied. Puis, d'autres Gilets jaunes semblent s'interposer avant que l'un d'entre eux ne l'aide finalement à se relever et à fuir.

Ces images reflètent bien l'ambivalence du rassemblement de ce 1er décembre, marqué par quelques débordements qui, s'ils sont le fait d'un groupe très minoritaire d'individus, n'en demeurent pas moins extrêmement violents. Les Gilets jaunes venus manifester pacifiquement pour exprimer leur ras-le-bol redoutent ainsi que leur message soit brouillé par ces heurts.