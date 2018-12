De l'Action française à Patrick Sebastien : ces soutiens étonnants aux Gilets jaunes

Au fur et à mesure de la mobilisation des Gilets jaunes, les Français sont de plus en plus nombreux à les soutenir. L'occasion aussi pour certaines vedettes ou mouvements de se montrer et d'afficher leur soutien. Par opportunisme ou avec sincérité ?

Près de 80% des Français soutiendraient les Gilets jaunes et 20% des Français se disent être «Gilets jaunes». Depuis, plusieurs personnalités ont affiché leur soutien au mouvement.

Ainsi l'ancienne Marianne de France et cultissime ex-artiste Brigitte Bardot s'est affichée sur Twitter en gilet jaune aux côtés de ses deux chiens, les pouces levés et ces quelques mots : «Avec vous !»

L'humoriste Franck Dubosc a quant à lui posté une vidéo sur Facebook, en se positionnant comme un «privilégié» : «On a bien compris, nous les artistes, qu'il y avait un gros malaise [...] Je vous aime.»

Le chanteur et animateur Patrick Sébastien a multiplié les plateaux de télévision déclarant notamment : «Les gilets jaunes qui sont dans la rue, c'est ma France.»

Enfin chez les artistes, Pierre Perret a lui aussi manifesté son adhésion aux Gilets jaunes à travers des vers : «Nous ne nous sommes jamais plaints… et nous sommes tous dignes. Mais désormais nous sommes tous des Gilets Jaunes. Et moi je suis Pierre Perret… et je suis avec vous.»

- Et moi un paysan qui vit avec sa femme et avec 400 euros par mois…

- Nous ne nous sommes jamais plaints… et nous sommes tous dignes. Mais désormais nous sommes tous des #GiletsJaunes.

Parmi les autres soutiens people, les Gilets jaunes peuvent compter sur Jean-Michel Jarre, Michel Polnareff, Philippe Lellouche ou Arnaud Ducret.

Plus insolite, le milliardaire François-Henri Pinault, à la tête de Kering, a déclaré sur RTL : «J'ai été très surpris par l'ampleur du mouvement, mais je comprends. Si on n'oppose la transition écologique [...] au pouvoir d'achat, c'est voué à l'échec. On ne peut pas faire cette transition au détriment du pouvoir d'achat des plus modestes.» Le dirigeant a dit «comprendre» que les gens puissent réagir de cette manière étant donné les inégalités fortes et le manque «de perspective de pouvoir progresser socialement».

Plus politique, la formation royaliste Action française a pour sa part affirmé sur les réseaux sociaux qu'elle «ne propos[ait] rien d'autre que de participer au grand mouvement des Gilets Jaunes». «La seule violence contre laquelle nous luttons est celle du gouvernement», ajoute le mouvement nationaliste.

La prochaine manifestation des Gilets jaunes est prévue pour ce 1er novembre. Tout ce beau monde se retrouvera-t-il avec un gilet jaune dans la rue ?

