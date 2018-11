Gilets jaunes : des lycées bloqués dans plusieurs villes de France (IMAGES)

Des élèves bloquent l'entrée de plusieurs lycées de France ce vendredi 30 novembre en solidarité avec les Gilets jaunes et pour dénoncer les problèmes liés à Parcoursup.

Un appel lancé par l'Union nationale lycéenne (UNL), principal syndicat lycéen, à un blocage généralisé des établissements du secondaire ce 30 novembre, à la veille d’une nouvelle journée d’action des Gilets jaunes.

«On a énormément de choses en commun», a assuré Louis Boyard, le président de l’UNL dont les propos ont été rapporté par Le Parisien. «On sent le même ras-le-bol dans les lycées que chez les gens dans la rue. On a d’ailleurs beaucoup d’échos de lycéens de petites villes qui veulent bloquer leur établissement», ajoute-t-il.

On vous refait un Tour de France ce matin. Un poing levé pour des lycées bloqués ! #RevancheLycéennepic.twitter.com/fkbXXvOdzM — UNL (@UNLnational) 30 novembre 2018

Selon Nice Matin et Var Matin, plusieurs lycées de la Côte d'Azur sont bloqués depuis ce matin du 30 novembre, les élèves se disant solidaires des Gilets jaunes et portant leurs revendications propres, notamment sur les problèmes rencontrés avec Parcoursup.

🔴Blocage en cours

Ça bloque au lycée Les Fontenelles de Louviers pic.twitter.com/AP7isq5b2J — UNL Eure (@UnlEure) 30 novembre 2018

Les lycées du Parc-Impérial à Nice, Jules-Ferry à Cannes, René-Goscinny à Drap, Jacques Dolle et Jacques Audiberti à Antibes sont également concernés, ainsi que le lycée Amiral à Grasse et lycée Paul Langevin et Beaussier à la Seyne sur mer. Dans ces deux derniers établissements, les élèves ont allumé un feu avec des palettes récupérées.

Le lycée Beaussier bloqué par les élèves à La Seyne. #GiletsJaunes83pic.twitter.com/lixJLNXogp — Var-matin (@Var_Matin) 30 novembre 2018

Plusieurs images ont été diffusées sur les réseaux sociaux.

Dans l'Eure également, plusieurs blocages sont d'ores et déjà signalés dans différents établissements.

Le même phénomène a été observé en Moselle.

Prudence :



Bloquage devant le Lycée Colbert à Thionville — ITLFLORFRON (@itlflorfron) 30 novembre 2018

Lire aussi : «Moi, je vous écoute» : Hollande apporte son soutien aux Gilets jaunes (VIDEO)