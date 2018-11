La France en tête du classement des pays à l'alimentation la plus durable

Grâce à des mesures politiques tournées vers la réduction du gaspillage alimentaire, la promotion d'une alimentation saine et favorisant l'agriculture responsable, la France arrive en tête d'un classement mondial en la matière.

Selon une étude de la Thomson Reuters Foundation publiée ce 27 novembre, la France est le pays qui présente le meilleur «bilan alimentaire» au monde grâce aux mesures entreprises par l'Hexagone pour contrer le gaspillage, promouvoir une alimentation saine et une agriculture responsable.

La France est suivie dans ce classement comprenant 67 pays par les Pays-Bas, le Canada, la Finlande et le Japon. En revanche, la Chine, les Etats-Unis et le Royaume-uni ne figurent pas parmi les 20 premiers du classement. Ce mauvais positionnement des Américains s'explique notamment par la situation de surpoids d'une partie de sa population, quant au Royaume-uni, c'est la quantité trop importante de gaz à effet de serre dus à l'activité agricole et une mauvaise gestion des réserves d'eau qui sont en cause.

La France fait figure d'avant-gardiste dans le domaine de la lutte contre le gaspillage alimentaire

Selon Martin Koehring, qui a piloté cette étude, «la France fait figure d'avant-gardiste dans le domaine de la lutte contre le gaspillage alimentaire» grâce à un arsenal juridique faisant la part belle depuis 2016 aux initiatives caritatives. Ces mesures encouragent notamment les grands enseignes à redistribuer les surplus alimentaires aux associations.

Enfin, l'étude est venue rappeler que, chaque année, les Français produisaient 67 kilos de déchets alimentaires par personne, contre 95 kilos aux Etats-Unis, 87 kilos en Belgique et 78 kilos au Canada.

Lire aussi : Le ministre de l’Agriculture promet une protection renforcée aux boucheries et abattoirs