François Asselineau invite les Gilets jaunes à demander la «destitution» d'Emmanuel Macron

Allez chercher Macron ! C'est en substance ce que propose François Asselineau, le président de l'UPR aux Gilets jaunes. Réclamant rien de moins que la destitution du président, il invite les protestataires à s'adresser à leurs députés.

Le président du parti pro-Frexit, l'Union populaire républicaine (UPR), François Asselineau, a invité ce 23 novembre les Gilets jaunes à «aller chercher Macron», comme le président l'avait suggéré au moment de l'affaire Benalla. L'ancien haut-fonctionnaire a suggéré aux manifestants et aux protestataires de demander à leurs députés de lancer une procédure en «destitution» du chef de l'Etat pour «manquements graves à ses devoirs».

Dans un communiqué, l'ex-candidat à la présidentielle de 2017, fin connaisseur de la Constitution, qui n'ira pas manifester le 24 novembre, demande «à chaque député de lancer la destitution de Macron, en application de l'article 68 de la Constitution», qui permet cette procédure «en cas de manquement à ses devoirs manifestement incompatible avec l'exercice de son mandat», a-t-il ajouté.

Selon cet article, «la destitution est prononcée par le Parlement constitué en Haute Cour», présidée par le président de l'Assemblée nationale. Cette Haute Cour statue «à bulletins secrets sur la destitution». Les décisions prises «le sont à la majorité des deux tiers des membres» la composant et elles sont «d'effet immédiat», est-il notamment précisé.

Le président de l'UPR estime que «les manquements de Macron à ses devoirs sont foisonnants, évidents, graves et concordants, et [...] ils mettent désormais en jeu la paix civile en France, comme en témoigne le mouvement des Gilets jaunes, ainsi que le profond soutien qu'il reçoit dans la population», estime-t-il, citant «la paupérisation et la précarisation de pans entiers de la société française» ou «la poursuite d'une politique ultra-européiste».

Celui qui appelle depuis de nombreuses années à la sortie de la France de l'Union européenne invite les Gilets jaunes à réclamer cette destitution «aux députés de la majorité, dont un nombre croissant en a assez d'être pris pour des larbins sans cervelle par un exécutif méprisant» et aux «députés dits d'opposition» qui «critiquent tous vertement Macron».

