Un automobiliste renverse un policier en forçant un barrage des «gilets jaunes» (VIDEO)

Un automobiliste a été arrêté après avoir tenté de passer en force à travers un regroupement des «gilets jaunes» à Grasse, blessant un membre des forces de l'ordre. La scène était filmée.

Le 17 novembre à Grasse (Alpes-Maritimes), un automobiliste a tenté de forcer un barrage de «gilets jaunes» – ces manifestants qui tentent de bloquer routes et points stratégiques dans tout le pays afin de protester contre la hausse des prix des carburants. Dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux par le quotidien Nice-Matin, on peut notamment voir l'automobiliste renverser un policier, qui a été blessé, selon France Info.

Les policiers sont immédiatement intervenus, dans un contexte particulièrement tendu, stoppant la fuite du conducteur. Alors que des «gilets jaunes» se précipitent sur le véhicule en lançant des insultes, et que l'un d'eux frappe même la voiture au moyen d'un pneu, les membres des forces de l'ordre font sortir l'individu de la voiture et l'interpellent. Durant la scène filmée, on peut voir un des policiers pointer son arme en direction du conducteur.

L'automobiliste a été placé en garde à vue au commissariat de Grasse, selon le journal local. Il sera poursuivi pour violences volontaires sur personne dépositaire de l'autorité publique.

D'après Nice-Matin, cet incident s'est déroulé peu avant 9h du matin. Alors que les «gilets jaunes» lui demandaient de s’arrêter, le conducteur aurait d’abord franchi des palettes posées au sol avant de percuter le policier.

