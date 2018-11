Terrorisme et immigration, principaux enjeux des européennes pour les Français, selon un sondage

Les thèmes sécuritaires, important le plus à l'électorat LR et RN pour les européennes, sont aussi ceux qui intéressent la majorité des sondés. Les enjeux économiques, tels que la croissance ou le chômage arrivent en quatrième et cinquième position.

D'après un sondage Elabe – réalisé auprès de 1 002 citoyens français selon la méthode des quotas – les deux enjeux des élections européennes qui préoccupent le plus d'individus interrogés sont la lutte contre le terrorisme (37%) et la maîtrise des flux migratoires (35%). Les sondés avaient la possibilité de nommer, par ordre d'importance, trois enjeux.

C'est la question de l'immigration qui a la plus souvent été citée en premier par les sondés (15%), devant la lutte contre le terrorisme et la lutte contre le réchauffement climatique (12%).

Sans grande surprise, le thème de la maîtrise des flux migratoires intéresse particulièrement les électeurs potentiels des Républicains et du Rassemblement national, dont respectivement 53% et 61% l'ont cité comme enjeu le plus important.

#Europeennes2019

Principaux enjeux des européennes : la lutte contre le terrorisme (37%), la maîtrise des flux migratoires (35%), l’environnement (35%), la croissance économique (31%) et le chômage (30%).https://t.co/ZduVYZ5Hf3#sondage@BFMTV@elabe_frpic.twitter.com/LaaZgjdeCX — ELABE (@elabe_fr) 7 novembre 2018

Les enjeux économiques sont moins mis en avant par les sondés. La croissance économique a été citée par 31% d'entre eux comme l'un des principaux enjeux, et la lutte contre le chômage par 30%. Deux thèmes qui sont, aux yeux des personnes interrogées, même moins importants que la lutte contre le réchauffement climatique et la protection de l'environnement (35%). Ainsi, les électeurs de La République en Marche (LREM) se situent quelque peu en décalage avec le reste des sondés, 47% d'entre eux plaçant la croissance économique comme le thème majeur des élections à venir.

La protection sociale des citoyens européens est quant à elle considérée comme un enjeu important par 20% des personnes interrogées.

Confirmant un sondage Ifop du 4 novembre, donnant les intentions du vote pour le RN à 21% contre 19% pour La République en marche (LREM), le sondage Elabe donne les deux partis aux coude-à-coude, avec 20% pour le RN et 19,5% pour LREM.

Lire aussi : Selon un sondage, le RN battrait LREM aux élections européennes