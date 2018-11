Hausse des carburants : une Bretonne fait le buzz en interpellant Macron (VIDEO)

Une Bretonne a tourné une vidéo dans laquelle elle s'adresse à Emmanuel Macron et au gouvernement pour exprimer son ras le bol contre la traque des conducteurs qui atteint selon elle des «sommets». Des mesures que le président «assume».

La vidéo «coup de gueule» d'une citoyenne française, Jacline Mouraud, adressée au gouvernement, est devenue virale. Exprimant son ras le bol contre les mesures du gouvernement et notamment contre la hausse des taxes sur les carburants, elle utilise un langage direct et parfois véhément à l'adresse d'Emmanuel Macron. Elle commence ainsi : «J'ai deux petits mots à dire à Monsieur Macron et à son gouvernement : Quand est-ce que ça va se terminer la traque que vous avez mise en place contre les conducteurs ? Parce que là ça atteint des sommets !»

Postée sur Facebook il y a deux semaines, son intervention a déjà été vue plus de 5 millions de fois.

Cette Bretonne évoque la «traque aux conducteurs» menée par le gouvernement. En plus de la hausse des taxes, elle dénonce «le durcissement des contrôles techniques ou l'instauration de péages à l’entrée des grandes villes».

Elle conclut : «Où va la France, Monsieur Macron ? Certainement pas où vous avez dit que vous l’emmèneriez.»

Jacline Mouraud fait depuis l'objet de nombreux reportages, notamment des chaînes de télévision.

Emmanuel Macron «assume parfaitement» la hausse

Dans une interview accordée aux journaux du groupe Ebra, à paraître ce 5 novembre, le président Français a pour sa part réaffirmé son intention d'augmenter la taxe sur le diesel et l'essence tout en disant comprendre les doutes et la colère des Français.

«J'assume parfaitement que la fiscalité due au diesel soit au niveau de celle de l'essence et je préfère la taxation du carburant à la taxation du travail», a déclaré le chef de l'État.

Pour protester contre les mesures du gouvernement, une manifestation le 17 novembre prévoit des blocages de routes dans toute la France.

Lire aussi : Gares délaissées, guichets clos... Les craintes liées à la réforme du rail se confirmeraient-elles?