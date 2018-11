Nuit d’Halloween : moins de violences que l'an dernier, un blessé et 116 interpellations

Des violences ont éclaté dans la nuit du 31 octobre au 1er novembre dans plusieurs villes de France. Un bilan provisoire fourni à la mi-journée ce 1er novembre par le ministère fait état d'un blessé et de 116 interpellations.

Comme souvent à la veille des jours fériés, des violences ont éclaté dans la nuit du 31 octobre au 1er novembre. Selon Ouest-France, dans l’Essonne, des policiers ont été la cible d’un caillassage et d’une bouteille d’acide. Des échauffourées ont aussi éclaté à Strasbourg et à Rennes, quinze voitures ont été incendiées et un adolescent a été blessé. Ce 1er novembre, le ministère de l'intérieur faisait état de 116 interpellations «qui ont donné lieu à 82 gardes à vue». Ces violences seraient toutefois, selon les autorités, de moindre importance que l'an dernier.

Des appels à attaquer les forces de l'ordre avaient été relayés sur les réseaux sociaux ces derniers jours, incitant à une «purge» des policiers pour Halloween. Depuis ce 27 octobre, plusieurs documents circulaient sur les réseaux sociaux. L'un d'eux, intitulé «Les règles de la purge de Corbeil-Essonnes», appelait notamment à attaquer les forces de l'ordre «au mortier, feux d'artifice, pétards, pierres». Ces appels s'inspirent d'une série de films américains, The Purge, dans laquelle aux Etats-Unis, tous les crimes sont autorisés le temps d'une nuit.

Résultat : un adolescent de 15 ans a été «sérieusement» blessé à la tempe par un tir de gomme-cogne dans la soirée à Rennes alors qu'il lançait des projectiles en direction des policiers, a indiqué le 1er novembre le parquet qui a ouvert deux enquêtes sur ces faits. L’adolescent s'est vu prescrire 30 jours d'interruption totale de travail (ITT) par un médecin légiste, selon le parquet.

Situation tendue actuellement vers la place #Bellecour à #Lyon. Les CRS font usage de grenades lacrymogènes face à des petits groupes de jeunes individus menaçants. #Halloween18#Purgepic.twitter.com/bJ4pbjvAYz — Julien Damboise (@JDANDOU) 31 octobre 2018

Le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner a réagi aux violences et débordements lors d'un déplacement dans une caserne de pompiers à Paris avec son secrétaire d'Etat Laurent Nunez. «En fonction des éléments dont j'ai disposition à l'heure qu'il est, il y a moins de gravité que ce que nous avons connu l'année dernière. Parce qu'on a anticipé, parce qu'hier soir on a mobilisé 15 000 forces de l'ordre et de la sécurité», a déclaré Christophe Castaner, tout en pointant des «faits totalement anormaux, scandaleux».

