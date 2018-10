Philippot rappelle que les Patriotes sont pour le mariage gay

Florian Philippot, ancien numéro deux du Front national et désormais président des Patriotes, a assuré que sa formation n'avait pas l'intention de revenir sur le mariage gay, ce qui est même inscrit dans sa charte.

Invité sur les ondes d'Europe 1 le 19 octobre, le président de Patriotes Florian Philippot a clarifié une des positions de son mouvement sur une question sociétale : le mariage homosexuel.

Interrogé sur le sujet, l'ancien numéro deux du Front national a expliqué que la défense du mariage gay avait été inscrite en toute lettre dans la charte de sa formation politique. «Nicolas Dupont-Aignan, Marine Le Pen et des gens chez Les Républicains veulent l'abroger, ce n'est pas notre cas», a-t-il martelé.

«Tant qu'ils ne se promènent pas avec une plume dans le c**», #JeanMarieLePen se défend d'être homophobe

➡️ https://t.co/rYI4otbjXEpic.twitter.com/6WD2wxrRb0 — RT France (@RTenfrancais) 6 mars 2018

L'ancien bras droit de Marine Le Pen a par ailleurs confié avoir reçu «beaucoup de mots désagréables» à ce propos lorsqu'il a créé son mouvement. «Je me souviens d'un cadre du Front national qui parlait, dans une interview, de lobby gay pour expliquer certaines invitations télé me concernant. C'est sympa pour les journalistes et sympa pour moi», a-t-il lancé, gardant visiblement une dent contre certaines personnalités de son ancienne formation, dont il a qualifié l'attitude de «dégueulasse».

