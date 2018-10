Lycéens, étudiants, salariés et retraités manifestent contre la «destruction du modèle social»

A l'appel d'un mouvement interprofessionnel relayé par plusieurs syndicats, dont la CGT et FO, étudiants, salariés et retraités manifestent et font grève. Près d'une centaine de mouvements sont prévus en France.

Comme lors de la manifestation relativement peu suivie du 28 juin, les syndicats se montrent divisés ce 9 octobre. La FSU, traditionnellement alliée à la CGT, n'appelle pas à manifester, ni la CFDT, la CFE-CGC ni la CFTC. Les élections professionnelles de la fonction publique, prévues en fin d'année, pourraient avoir eu raison d'un front social commun.

Cependant, CGT et FO marcheront main dans la main, avec Solidaires, l'Unef, la FIDL et l'UNL pour protester contre la «destruction du modèle social».

Les annonces gouvernementales et les contre-réformes successives ne font qu'amplifier le creusement de ces inégalités

Lycéens, étudiants, salariés et retraités sont attendus dans les rues de Paris et dans toute la France, notamment à Lyon, Nice, Marseille, Tours, Rennes et à Bayonne.

Une centaine de manifestations sont prévues sur le territoire pour cet appel interprofessionnel. Dans la capitale, le défilé qui partira de Montparnasse à 14h prendra la direction de la porte d'Italie.

Dans un communiqué, l'intersyndicale dénonce : «En une décennie, les 10 plus riches fortunes françaises ont vu leur patrimoine quadrupler alors qu'il faut six générations à une famille pauvre pour atteindre le revenu moyen.» Et de préciser : «Les annonces gouvernementales et les contre-réformes successives ne font qu'amplifier le creusement de ces inégalités.» Le mouvement accuse le gouvernement d'être «au service exclusif des intérêts patronaux» et appelle en conséquence les manifestants à «exprimer le refus de cette politique détruisant brique par brique [le] modèle social [français].»

