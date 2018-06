Cheminots, retraités, chômeurs et étudiants manifestent à Paris et dans toute la France

Alors que ce 28 juin marque la fin de la grève unitaire à la SNCF, les syndicats FO et CGT vont battre le pavé ensemble pour la première fois depuis 2016, dans le cadre d'une manifestation interprofessionnelle contre la politique du gouvernement.

Après trois mois de «grève perlée», la contestation à la SNCF est désormais terminée pour la CFDT et l'Unsa ferroviaire. Mais, au lendemain de la loi promulguant la réforme du ferroviaire public et alors que la mobilisation continue pour les autres syndicats du rail, la CGT et FO ont appelé à une journée de manifestation interprofessionnelle ce 28 juin pour la première fois 2016.

«Le 28 juin, disons stop au "pognon de dingue" pour la finance», a ainsi lancé la CGT des cadres sur sa page d'accueil. A Paris, la manifestation partira à 14 heures de la place de la Bastille en direction de République. Des rassemblements sont aussi prévus dans plusieurs villes de France pour protester contre la «remise en cause du modèle social» par le gouvernement.

