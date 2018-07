Affaire Benalla : des mobilisations prévues à Paris pour «aller chercher Macron»

Alors que l'affaire Benalla continue de défrayer la chronique, deux rassemblements sont prévus ce 28 juillet à Paris, pour protester contre le président : l'un à 14h devant le siège de LREM, l'autre à 19h sur les Champs-Elysées.

«Qu'ils viennent me chercher !» : la bravade d'Emmanuel Macron a été prise au mot par des organisations de diverses natures, qui dans le sillage du hashtag #AllonsChercherMacron ont organisé un rassemblement devant le siège de La République en marche (LREM) à Paris, le 28 juillet à 14h.

«L'affaire Benalla est en train d'engendrer une crise politique», font valoir les organisations à l'origine de l'événement, dont le Nouveau parti anticapitaliste (NPA), Front social, Sud Poste 92 ou encore le collectif Urgence notre police assassine. Ces dernières estiment dans leur communiqué que les structures syndicales, politiques et associatives ainsi que le monde du travail et de la jeunesse doivent «intervenir et ne pas rester muets» face à cette situation, et se rassembler contre les «violences d'Etat [et les] violences policières».

Selon l’un des organisateurs cité par 20 Minutes, ce rassemblement «a été déclaré auprès de la préfecture de police de Paris». Du côté du siège de La République en marche (LREM), l’annonce de ce rassemblement est accueillie avec «beaucoup de sérénité» sans «dispositif particulier».

Rassemblement devant le siège LREM

Samedi 28 juillet 14h

63 rue sainte Anne

75 002 Paris https://t.co/SbTqI3vQuepic.twitter.com/HhiNhYFAUu — FrontSocial (@FrontSocialUni) 24 juillet 2018

En tout état de cause, dans l'après-midi du 28 juillet, des manifestants se ressemblaient à proximité du siège de LREM.

Environ 150 manifestants vers le QG de #LREMpic.twitter.com/zrdI3hwMsH — Bastien RT France (@rt_bastien) 28 juillet 2018

Devant le siège de LREM avec mes potes pas très très contents 😏#Benalla#MacronGate#BenallaMacronGatepic.twitter.com/sKeFR3KX2a — ♠️ Florent Rué (@FlorentRue) 28 juillet 2018

Cet appel à manifester, lancé par une frange de la société civile qui penche à gauche, trouve son pendant à droite. Les administrateurs de la page Facebook «Dégageons Macron» (dont la coloration politique droitière est par exemple suggérée par un récent message de soutien à Marion Maréchal), ont appelé sur le réseau social à un rassemblement intitulé «Allons chercher Macron», à 19h aux Champs-Elysées, à Paris. La préfecture de police a confirmé auprès de RT France qu'une mobilisation aux Champs-Elysées était autorisée ce 28 juillet, dans un périmètre élargi.

