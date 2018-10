Wauquiez veut lutter contre la spéculation chinoise sur les terres agricoles... avec un logiciel

Le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes veut protéger les terres agricoles de son territoire grâce à un logiciel. «L'objectif, c'est d'empêcher le fait que les Chinois [...] fassent de la spéculation financière dessus», a-t-il déclaré.

Laurent Wauquiez veut développer le protectionnisme dans la région qu'il préside, Auvergne-Rhône-Alpes. Le chef de file des Républicains a en effet débloqué des crédits pour investir dans un logiciel chargé de détecter en amont les projet d'achats de terres agricoles par des capitaux étrangers. Pour l'AFP, le 5 octobre, Laurent Wauquiez a d'ailleurs précisé sa pensée : «L'objectif, c'est d'empêcher le fait que les Chinois rachètent nos terres et fassent de la spéculation financière dessus. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas acheter de terres en Chine. C'est de la folie de laisser à l'inverse nos terres pouvoir faire l'objet de démarches par des fonds spéculatifs chinois.»

En 2014-2015, le conglomérat chinois Reward Group avait acquis 1 700 hectares de terre à blé dans l'Indre puis 900 hectares l'an passé dans l'Allier, suscitant beaucoup d'émotion en France.

«En Auvergne-Rhône-Alpes, on a eu ce coup de semonce qui a été pour nous une alerte, on a travaillé pour créer un bouclier de protection qui en s'appuyant sur les Safer (sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural) permet de détecter les ventes de terres en amont et nous-même d'intervenir avant les fonds de spéculation», a ajouté Laurent Wauquiez qui a signé un avenant à la convention signée en octobre dernier avec l'organisme semi-public, qui régule les ventes du foncier agricole.

Une enveloppe de 450 000 euros sur trois ans a été allouée pour permettre le développement et la mise en application du logiciel. Grâce à lui, les Safer recevront des alertes et pourront mettre en relation les vendeurs avec des acheteurs nationaux.

«La loi est insuffisante et on a convenu qu'on pouvait trouver une parade sur la cession des exploitations, en travaillant avec les collectivités locales, pour maintenir l'emploi et l'activité agricole et artisanale en milieu rural», a abondé le président de la Safer Auvergne-Rhône-Alpes, Jacques Chazalet.

