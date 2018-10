Nice : la victime de l'agression ultra-violente diffusée sur Internet identifiée

Après la diffusion d'une vidéo sur les réseaux sociaux dans laquelle on voit un groupe de jeunes agresser un homme à terre, une enquête a été ouverte et les enquêteurs ont réussi à identifier la victime. Il s'agit d'un sans-abri polonais.

La vidéo est choquante et a fait le tour des réseaux sociaux, déclenchant l'indignation des internautes et de responsables politiques. On y voit un homme à terre, le crâne ensanglanté, frappé à plusieurs reprises par des jeunes qui se réjouissent de son sort. Interpellée par des élus locaux du Rassemblement national (RN), la police de Nice a ouvert une enquête préliminaire pour violences en réunion après avoir pris connaissance de ces images.

Les premières investigations ont permis d'en apprendre davantage sur cette scène de violence : la victime est un sans domicile fixe polonais de 40 ans. Il a été agressé le 4 septembre vers 23h, donc bien avant la date du partage de la vidéo sur les réseaux sociaux. L'agression a eu lieu rue Louis Gassin, à Nice, à proximité du cour Salaya.

Selon France Bleu, la note des policiers relative à cette soirée fait état d'une bagarre entre SDF : il semblerait que ce soit cette première bagarre qui a entraîné les blessures à la tête visibles sur la vidéo. La victime a été amenée à l'hôpital et en est sortie le lendemain, sans porter plainte.

Le rôle du groupe à l'origine de la vidéo n'est en revanche pas clair. Les enquêteurs pensent que la bande a voulu profiter de l'agression pour faire le buzz. Toujours est-il que l'on voit dans la séquence diffusée sur Internet que le groupe frappe le SDF, l'un de ses membres encourageant par ailleurs les autres à le «niquer». La suite des investigations devra déterminer l'identité des personnes constituant la bande, notamment celle de l'homme qui frappe à trois reprises à coups de pied la victime à terre.

