Mairie de Paris : Bruno Julliard lâche Anne Hidalgo en raison de «vifs désaccords»

Fidèle soutien d'Anne Hidalgo depuis les premières heures de son accession au trône parisien, Bruno Julliard décide finalement de claquer la porte de la mairie de Paris. Il renonce ainsi à rempiler avec l'édile pour une nouvelle candidature en 2020.

Le premier adjoint et adjoint à la Culture à la maire de Paris, Bruno Julliard, claque la porte et s'en explique dans les colonnes du Monde publié ce 17 septembre. L'élu venu des rangs de l'Unef détaille le long parcours qui l'a mené à cette décision mûrie pendant l'été, selon le quotidien. Surtout Bruno Julliard étrille Anne Hidalgo pour son «inconstance» et sa gestion inefficace de la capitale française, en partie dues selon lui à un manque de «dialogue avec les Parisiens» et un certain «repli sur l’Hôtel de ville». Et de lâcher : «Je n’y crois plus. Je ne veux pas faire semblant.»

Bruno Julliard fait également part d'«un choix douloureux, pris en conscience» et rappelle qu'Anne Hidalgo voulait lui confier la direction de sa campagne pour l'échéance des élections municipales de 2020, ce qu'il a officiellement refusé ce 17 septembre : «Ma démission est la suite logique de cette décision.» Il confesse à ce titre : «Depuis plusieurs mois, de vifs désaccords d’orientation et de méthodes de gouvernance nous ont éloignés.»

Interrogé sur la responsabilité de l'édile parisienne dans les fiascos du Vélib', de l'Autolib' et de la piétonnisation de la rive droite de la Seine, le premier adjoint ne se dérobe pas : «Lorsqu'un service public majeur est compromis dans de telles proportions, c’est qu’il y a incontestablement eu des erreurs et un manque de vigilance.»

Et de prévenir, implacable : «Il est urgent de mettre un terme aux manifestations intempestives des seules ambitions individuelles. Ce qu’attendent les Parisiens, ce sont des propositions concrètes pour améliorer leur cadre de vie.»

Bruno Julliard aurait-il des visées personnelles ou aurait-il été courtisé par La République en marche ? L'intéressé s'en défend et assure au contraire : «Ma démission ne répond à aucune stratégie personnelle, aucun plan caché.» Il précise même qu'il va «désormais réfléchir à un autre avenir professionnel.»

Anne Hidalgo s'est pour sa part fendue d'un tweet poli et très court prenant acte de cette «décision personnelle» de son premier adjoint.

Je prends acte de la décision personnelle de @BrunoJulliard de mettre fin à ses mandats d'élu. Je respecte son choix. Je le remercie pour le travail accompli pendant ces quatre années à nos côtés. — Anne Hidalgo (@Anne_Hidalgo) 17 septembre 2018

