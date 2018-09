Un appel à retrouver le chômeur ayant interpellé Macron fait sensation sur Twitter

Retrouver le jeune chercheur d'emploi à qui Emmanuel Macron a assuré qu'il suffisait de «traverser la rue» pour trouver un job : c'est l'idée qu'a eue un internaute. Il souhaite obtenir un travail pour le jeune homme... dans son domaine.

Sur Twitter, un appel à retrouver le jeune chômeur dont l'échange avec Emmanuel Macron a fait le tour des médias a été lancé ce 16 septembre.

«Nous tentons de retrouver cet homme pour lui obtenir un travail dans son domaine [...] Faites du bruit et aidez-nous à le retrouver», a ainsi écrit un internaute comptabilisant plus d'un million cinq cent mille abonnés. Son message a rencontré un franc succès, ayant déjà été retweeté plus de 7 000 fois moins d'une heure après sa publication.

La veille, lors des journées du patrimoine, Emmanuel Macron a été interpellé par un demandeur d'emploi, en quête de travail dans l'horticulture. Tandis que celui-ci expliquait ne pas parvenir à trouver d'emploi malgré de nombreux CV envoyés, le président français lui a conseillé de changer de secteur pour se réorienter dans l'hôtellerie, la restauration ou le bâtiment. Le chef de l'Etat lui a également assuré qu'il suffisait de «traverser la rue» pour trouver un emploi. Une sortie filmée et qui a provoqué de très nombreuses protestations, à gauche et à droite.

