Avant de lancer sa boutique de produits dérivés, l'Elysée insère une croix de Lorraine dans son logo

La présidence a dévoilé un nouveau logo ce 13 septembre : la croix de Lorraine figure en effet désormais sur les nouvelles armoiries du président de la République. Une modification symbolique alors que l'Elysée lance sa boutique de produits dérivés.

Le nouveau logo de l'Elysée met depuis ce 14 septembre à l'honneur la croix de Lorraine, symbole de la France libre, en hommage notamment au général De Gaulle. Ce sera «le nouveau logo de la présidence pour la durée du mandat», a précisé l'Elysée. Il a été repéré pour la première fois le 13 septembre lors de la présentation du plan pauvreté par Emmanuel Macron.

Au musée de l'Homme à Paris, le président était en effet placé derrière un pupitre affichant les nouvelles armoiries du président de la République avec ce nouveau détail discret. Ainsi, au-dessus des initiales RF, pour République française, figurait ainsi pour la première fois une petite Croix de Lorraine, symbole de la Résistance et de la lutte contre l'Allemagne nazie.

Selon l'Elysée, il s'agit d'une «référence à Charles De Gaulle pour marquer les 60 ans de la Ve République», mais aussi «les 50 ans de la mort du général et les 80 ans de l'appel du 18 juin» qui sera célébré en 2020.

Ces nouvelles armoiries apparaissent alors qu'auront lieu ce week-end les Journées du Patrimoine, pendant lesquelles l'Elysée va lancer sa vente de produits dérivés pour financer la rénovation de ses bâtiments.

Par ailleurs la Croix de Lorraine apparait aussi sur le nouveau logo de la Présidence de la République pour les #JEP2018pic.twitter.com/TfSXr4MTEm — Arnaud Tousch (@nanotousch) 13 septembre 2018

Vêtements, mugs, cahiers de coloriage ou macarons… Plus d'une cinquantaine de produits estampillés «Elysée» seront mis à la vente. «Poudre de perlimpinpin», «Croquignolesque», «Par ce que c'est notre projet» : de nombreuses expressions employées par le chef de l'Etat pendant la campagne présidentielle ou depuis le début de son mandat se déclineront sur mugs et tee-shirts. Il seront d'abord vendus dans une boutique éphémère installée dans le palais à l’occasion des Journées du Patrimoine, puis via un site internet. A partir de 2019, ces produits dérivés seront disponibles dans les points de vente des entreprises partenaires.

