Natacha Polony prend la tête de la rédaction de Marianne

L'hebdomadaire Marianne a fait savoir, ce 3 septembre, que la journaliste Natacha Polony, connue pour ses prises de positions souverainistes, avait été nommée à la tête de la rédaction du magazine.

La journaliste Natacha Polony a pris la tête de la rédaction de Marianne, racheté en juillet par le groupe de médias tchèque Czech Media Invest, selon des informations rendues publiques ce 3 septembre par l'hebdomadaire. Le nouveau propriétaire a également recruté l'ex-grand reporter du Journal du Dimanche (JDD) Laurent Valdiguié après l'échec de Ebdo. La rédactrice en chef du site Delphine Legouté est nommée «directrice de la transition numérique».

Marianne «se réjouit de l’arrivée de Natacha Polony dans un hebdomadaire qu’elle connaît bien et qu’elle va enrichir de son talent, de ses idées et de son énergie et de celle de Laurent Valdiguié qui devra donner un nouveau souffle au journalisme d’investigation dans les pages du journal».

Après ses débuts, où elle était spécialiste de l'éducation à Marianne, de 2002 à 2009, puis au Figaro, Natacha Polony, 43 ans, s'était fait remarquer comme chroniqueuse dans On n'est pas couché sur France 2, et d'autres émissions sur les chaînes LCI, Paris Première ou Sud Radio.

La journaliste a été annoncée cette année dans les Terriens du dimanche de Thierry Ardisson sur C8 et le samedi midi dans Le grand face à face avec Ali Baddou et Raphaël Glucksmann sur France Inter. Connue pour ses prises de position sur les questions éducatives et sociétales, Natacha Polony a également fondé en 2015 son propre laboratoire d'idées, le Comité Orwell, se présentant comme un «collectif de journalistes pour la défense du pluralisme des idées et de la souveraineté populaire». Elle a lancé en 2017 sa propre web TV, «Polony TV».

Eric Decouty reste directeur délégué de la rédaction de Marianne, assisté de Clara Dupont-Monod, Hervé Nathan et Jack Dion, directeurs adjoints. L'ancien propriétaire du journal Yves de Chaisemartin a gardé les fonctions de PDG et directeur de la publication du journal.

