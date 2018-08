Meyer Habib : «On menace de me décapiter, de me mettre une balle dans la tête» (VIDEO)

Victime de l'envoi d'une lettre à caractère injurieux et raciste, contenant de la poudre, le député des Français de l'étranger a assuré recevoir beaucoup de menaces. Il s'en est pris à l'antisionisme, selon lui «un nouvel antisémitisme»

Au micro de RT France, le député (UDI) franco-israélien Meyer Habib, est revenu sur la lettre d'insultes qu'il a expliqué avoir reçue à l'Assemblée nationale. Le pli contenait également une poudre d'apparence suspecte, nécessitant l'intervention de plusieurs dizaines de pompiers et gendarmes, selon un tweet du député des Français de l'étranger.

«Des menaces, j'en ai beaucoup [...] on menace de me décapiter, de me mettre une balle dans la tête», a affirmé Meyer Habib. Et l'ami de Benjamin Netanyahou d'ajouter : «Je suis député des 150 000 Français qui habitent Israël et je compte bien les défendre du mieux que je puisse. Aujourd'hui, il y a ce nouvel antisémitisme qu'on appelle l'antisionisme.»