Gilbert Collard a été entendu par la police judiciaire pour un viol présumé

Le député du Rassemblement National du Gard, Gilbert Collard a été auditionné par la police judiciaire le 31 juillet. Il est accusé par une femme de l'avoir forcée à pratiquer une fellation dans son cabinet d'avocat entre 2006 et 2007.

L'avocat et député du Gard Gilbert Collard a été auditionné par la police judiciaire de Marseille, le 31 juillet, concernant une accusation de viol qu'il aurait commis entre 2006 et 2007 selonLa Provence.

«J'ai été entendu à ma demande suite à un courrier que j'avais adressé au procureur de la République», a indiqué le député à l'AFP. Dans une confiance absolue, Gilbert Collard affirme pouvoir répondre à toutes interrogations de la police judiciaire : «J'ai remis un dossier complet aux services de police et je reste à leur entière disposition pour toutes les informations dont ils auront besoin», a poursuivi l'avocat.

Le procureur de la République de Marseille, Xavier Tarabeux a déclaré à l'AFP que l'enquête suivait son cours.

En juin dernier, une femme, avocate, avait déposé une plainte à Fréjus, dans le Var, déclarant avoir été forcée de pratiquer une fellation au député aujourd'hui âgé de 70 ans. La plaignante avait témoigné sur BFMTV :

Je me suis levée, j’ai contourné son bureau, et là il a poussé le fauteuil, il avait son sexe dehors, avait-elle détaillé. Il m’a attrapée, il m’a mise à genoux et il m’a forcée à lui faire une fellation. J’ai dit non, mais il me tenait la tête, je n’ai pas pu faire autrement.