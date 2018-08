«Jour du dépassement» : des militants vident les rayons de supermarchés en France (VIDEOS)

Pour protester contre la surconsommation et l'obsolescence programmée, des militants écologistes ont vidé les étagères des rayons de plusieurs supermarchés. Ce 1er août marque le jour de l’année où sont épuisées les ressources annuelles de la Terre.

Des militants des associations ANV Cop 21 et Les Amis de la Terre ont célébré ce 1er août, à leur manière, le «jour du dépassement», qui marque l’épuisement des ressources naturelles annuelles de la planète. Armés de banderoles «Non à l'obsolescence programmée de la Planète», ils ont déroulé des bandeaux de sécurité sur les rayons, sur lesquels étaient inscrits «Tout est épuisé – jour du dépassement».

Les distributeurs comme @CarrefourFrance ou @LeclercBonPlan sont complices de la surconsommation des ressources limitées de notre planète : pour le #JourDuDépassement, nous soutenons les actions menées partout en France @AnvCop21@Amisdelaterrepic.twitter.com/euxfdJulX2 — DEFI-Ecologique (@DEFIEcologique) 1 août 2018

Les activistes ont ciblé le domaine du multimédia, un secteur particulièrement consommateur de ressources naturelles et de terres rares. Ils ont en outre jeté leur dévolu sur deux enseignes, Carrefour et Leclerc, qu’ils jugent être «des acteurs non responsables en matière de durabilité des biens électroniques», selon un classements établi par Les Amis de la Terre.

Pas 1, pas 2, mais 3 actions à #Paris, #Montreuil et #RueilMalmaison pour rappeler que la surconsommation mène à l’épuisement des ressources ! 77 https://t.co/8CuNxVI9WJ.s interpellent @CarrefourFrance et @LeclercBonPlan : les distributeurs doivent prendre leur responsabilité ! pic.twitter.com/mqfLNSs37T — Action Climat Paris (@ANV_Paris) 1 août 2018

«La surconsommation est à l'origine du dérèglement climatique et de la crise écologique. Nous nous mobilisons toute la journée à l'occasion du #JourDuDépassement pour mettre les distributeurs comme Carrefour ou Leclerc et les pouvoirs publics face à leurs responsabilités !», ont fait savoir les militants sur leur compte Twitter.

En seulement sept mois, l’humanité a émis plus de carbone que ce que les océans et les forêts sont en mesure d’absorber chaque année, pêché plus de poissons, abattu plus d’arbres, fait plus de récoltes que ce que la Terre peut nous procurer en un an

C’était la première action prévue par les militants qui en organiseront d’autres toute la journée du 1er août. Cette année, le jour de dépassement a atteint la date la plus précoce jamais enregistrée. Ce qui signifie que chaque année, les humains consomment davantage de ressources que la planète est en mesure de fournir. L'association environnementale WWF a ainsi résumé : «En seulement sept mois, l’humanité a émis plus de carbone que ce que les océans et les forêts sont en mesure d’absorber chaque année, pêché plus de poissons, abattu plus d’arbres, fait plus de récoltes que ce que la Terre peut nous procurer en un an.» La France, elle, a atteint son seuil le 5 mai.

Rupture de stock ! Aujourd'hui c'est le #JourDuDepassement des ressources naturelles, l'occasion pour les militants d'@AnvCop21 et des @amisdelaterre de dénoncer le rôle des supermarchés dans la surconsommation et l'obsolescence programmée. pic.twitter.com/wZahXQV9db — Victor Vauquois (@VictorVauquois) 1 août 2018

A @CarrefourFrance à Montreuil, les activistes des @amisdelaterre et @AnvCop21 continuent de vider le rayon multimédia. Il ne reste que 10 à 60 ans de réserves pour la plupart des métaux stratégiques : non à l'#obsolescenceprogrammée de la planète ! #JourDuDepassementpic.twitter.com/rdT63JzW9R — Amis de la Terre FR (@amisdelaterre) 1 août 2018

Action contre la surconsommation au @CarrefourFrance de Montreuil pour le #JourDuDepassementpic.twitter.com/lAoIek7ihH — Delphine Evenou (@DelphineEvenou) 1 août 2018

[ACTION] Coucou, devinez qui est de retour ?! 🤗Pour le #JourDuDépassement, nous vidons le rayon multimédia de @CarrefourFrance à #Montreuil : on dit NON à l’ #ObsolescenceProgrammée de la planète ! 🛑😡 pic.twitter.com/hq8pxF5Kto — Action Climat Paris (@ANV_Paris) 1 août 2018

Lire aussi : Intégrer l'environnement à la Constitution, inutile ? Pour Sauvons le climat, «il faut des actions»