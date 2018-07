Pour Julie Gayet, «beaucoup de gens» espèrent le «retour» de François Hollande

Une fois n'est pas coutume, l’actrice Julie Gayet s'est confiée sur son compagnon, l'ex-président François Hollande, dans les colonnes du Parisien. Pour elle, de nombreux Français désirent le retour de l'ex-chef de l'Etat. En politique ?

Dans une interview au Parisienpubliée le 29 juillet, l'actrice Julie Gayet est sortie de sa réserve habituelle pour s'épancher sur sa relation avec François Hollande, dont elle a loué l’humour «légendaire».

«Nous avons toujours séparé nos vies professionnelles, et je crois que les gens le savent. Il est de toute façon à mes côtés, quoi qu’il arrive. Et moi du sien. On a fait nos carrières, nos vies comme cela et je ne l’imagine pas autrement», a-t-elle expliqué. Avant de poursuivre : «Ce qui est important aujourd’hui, et je le vois quand on sort, c’est qu’il y a une vraie attente, beaucoup de gens espèrent son retour.»

Une affirmation potentiellement pleine de sous-entendus politiques qui a largement été commentée, souvent avec sarcasme, sur les réseaux sociaux.

Les Français espèrent un retour de Hollande ? Les internautes sceptiques

«Si Julie Gayet déclare que François Hollande "la fait beaucoup rire", on peut lui conseiller de se lancer elle aussi dans une carrière de comique», a par exemple raillé un militant insoumis, jugeant fantaisiste le commentaire de l'actrice sur la popularité supposée de l'ex-chef d'Etat.

Si Julie Gayet déclare que François Hollande « la fait beaucoup rire », on peut lui conseiller de se lancer elle aussi dans une carrière de comique.



Ici, l'une de ses meilleures blagues. pic.twitter.com/Wn6GQGJVC1 — Antoine Léaument (@ALeaument) 30 juillet 2018

Pour une one-man show ? Pourquoi pas.

Pour le reste, bof. — cyrilm (@cyrilm_82) 30 juillet 2018

D'autres ont profité de l’ambiguïté de la déclaration de Julie Gayet, qui n'a pas clairement évoqué le retour en politique de François Hollande, pour exorciser cette option. «Son retour à Sainte-Hélène ?» ou «à Tulle ?», se sont ainsi interrogés des utilisateurs de Twitter.

" à Tulle ". Il manque la fin de la phrase. — zuzual (@Usualstaff) 30 juillet 2018

Son retour à Sainte-Hélène ? ... — Vomact (@DokVomact) 30 juillet 2018

Il est à noter que certains internautes ont exprimé leur agacement face aux critiques visant l'actrice, après sa sortie médiatique. «Message à tous les énervés de Twitter qui ont décidé de s'en prendre à Julie Gayet : il est vrai que s'en prendre à "la femme de..." est courant, [...] du pur sexisme à deux balles», s'est indigné par exemple l'un d'entre eux.

Message à tous les énervés de Twitter qui ont décidé de s'en prendre à Julie Gayet : il est vrai que s'en prendre à "la femme de..." est courant, on voit d'ailleurs ceux qui excellent dans ce domaine...du pur sexisme à 2 balles.

Vous voulez vous en prendre à FH ? Faites donc... — Rémy Goubert (@Remy_Goubert) 30 juillet 2018

«Beaucoup de jalousie, beaucoup d'ignorance, beaucoup de lâcheté... La classe, le talent, la beauté de Julie Gayet suscitent ces hideuses réactions ! J'imagine et j'espère qu'elle n'est pas affectée par ces immondes cancans», a également déploré un internaute.

Beaucoup de jalousie, beaucoup d'ignorance, beaucoup de lâcheté...

La classe, le talent, la beauté de @JulieGayet suscitent ces hideuses réactions !

J'imagine et j'espère qu'elle n'est pas affectée par ces immondes cancans.

Nombreux sont les français qui l'admirent ! — Lili Brinderbe (@LiliBrinderbe) 30 juillet 2018

Concernant d'éventuels projets de retour en politique de François Hollande : Le Figaro titrait, mi-juillet, un article sur les «proches de François Hollande [qui] planifient son possible retour».

