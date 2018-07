Sur Twitter, Emmanuel Macron sort de son silence... pour soutenir les victimes d'incendies en Grèce

S'il avait habitué les Français à une forte présence sur les réseaux sociaux, le chef d'Etat français n'a pas souhaité commenter l'affaire Benalla. Même dans son dernier tweet, posté après quatre jours de diète médiatique.

Ce 24 juillet, le président de la République Emmanuel Macron a posté un tweet de soutien au peuple grec alors que de violents incendies ont coûté la vie à plusieurs dizaines de personnes dans les alentours d'Athènes. Le pays a notamment sollicité des renforts étrangers face à l'ampleur de la catastrophe, pour laquelle le bilan pourrait s'alourdir.

Faisant part de ses pensées «à la Grèce et aux victimes des terribles incendies», le président de la République a ainsi affirmé que «la France et l'Europe [étaient] solidaires et apport[aie]nt leur aide».

Nos pensées vont à la Grèce et aux victimes des terribles incendies. En Suède comme en Grèce, la France et l'Europe sont solidaires et apportent leur aide. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 24 juillet 2018

En parallèle à cette tragédie, une crise politique frappe l'exécutif français depuis plusieurs jours, après qu'un collaborateur de l'Elysée, Alexandre Benalla, a été observé en train de violenter des manifestants le 1er mai dernier.

C'est dans ce contexte que le tweet posté par Emmanuel Macron ce 24 juillet a suscité l'ire de nombreux internautes. Cet internaute ironise par exemple de la sorte : «Coucou me revoilà !!! comme si de rien n’était...», accompagnant son commentaire du hashtag «#BenallaGate».

Coucou me revoilà !!! comme si de rien n’était...😂 #BenallaGatepic.twitter.com/lm7YQ4HOWQ — 🐾 ISA 🐾 (@54_isabelle) 24 juillet 2018

Dans le même esprit, un autre commentateur a choisi d'illustrer le retour d'Emmanuel Macron sur les réseaux sociaux avec un photomontage, écrivant : «Ils l'ont relâché.»

Bon, ben ... ils l'ont relâché 😞😟😠... pic.twitter.com/wF8cRiGu6C — Serge Dutilleul (@SergeDutilleul) 24 juillet 2018

Optant pour un registre rappelant la catastrophe naturelle mentionnée dans la phrase initiale du tweet, d'autres internautes ont opté pour la métaphore. Rappelant par exemple «l'incendie institutionnel à Paris», le député républicain Eric Straumann, interroge ainsi Emmanuel Macron : «Votre commentaire Monsieur le Président de la République ?» Un autre internaute évoque quant à lui le «séisme politique» provoqué par l'affaire Benalla.

Rappelant un photomontage réalisé quelques jours plus tôt par le fondateur du site «Croisons-Les» (qui s'applique régulièrement à jouer sur l'ironie des contextes en plaçant les visages de personnalités dans d'autres cadres spatio-temporels), cet internaute exprime quant à lui sa surprise face à la démarche du chef d'Etat français.

Un autre commentateur en profite pour tenter d'analyser la stratégie de l'équipe de communication d'Emmanuel Macron, ironisant ainsi : «Petite explication pour sortir de la crise Benalla.»

Petite explication pour sortir de la crise #Benallapic.twitter.com/htqBO7pkRW — Blablabill (@Bzh39219083) 24 juillet 2018

De part et d'autre de l'échiquier politique, le silence d'Emmanuel Macron sur la crise politique en cours a vivement été critiqué. Invité au JT de RT France, le fondateur des Patriotes Florian Philippot, estimait : «Emmanuel Macron est muré dans le silence, dans un mutisme incompréhensible, alors que l’affaire d’Etat le rattrape à toute vitesse. Et s’il ne veut pas parler : qu’il parle ou qu’il parte.»

