Frédéric Taddeï sur RT France : «En 2018, il faut aller sur une chaîne russe» pour de vrais débats

Dans une interview accordée au Parisien, l'animateur emblématique Frédéric Taddeï détaille les motivations qui l'ont décidé à rejoindre l'équipe de RT France. Au menu de cet entretien, la question centrale de la liberté d'expression.

Répondant à une interview du Parisien publiée ce 18 juillet, Frédéric Taddeï en a dit un peu plus sur les circonstances de son arrivée sur l'antenne de RT France. «C'est la seule chaîne qui m'ait donné carte blanche pour faire ce que je préfère à la télévision : une vraie émission culturelle avec de vrais débats, comme à l'époque de Ce soir (ou jamais!)», a-t-il fait valoir. Et d'ajouter : «La question que l’on devrait se poser, c’est pourquoi, en 2018, il faut aller sur une chaîne russe pour pouvoir le faire.»

A la question qui lui a été posée de savoir s'il ne serait pas inquiet de «perdre [sa] liberté», Frédéric Taddeï a renversé la perspective. «Pas du tout. J’ai animé Ce soir (ou jamais!) pendant 10 ans sur une chaîne d’Etat [France 3 puis France 2]. Je n’ai pas fait la propagande du gouvernement pour autant», a-t-il argumenté.

Les gens qui me reprochent d’aller animer des débats sur RT sont ceux qui aimeraient bien qu’il n’y ait plus de débats du tout

«Ça ne vous pose pas un problème de travailler pour un média financé et contrôlé par le Kremlin ?», luia demandé Le Parisien. Ce à quoi le présentateur emblématique de Paris Première et de l'audiovisuel public a répliqué : «Les gens qui me reprochent d’aller animer des débats sur RT sont ceux qui aimeraient bien qu’il n’y ait plus de débats du tout.»

«Le jour où il y aura un débat sur la Russie, j’inviterai des pro-Poutine, ce que j’ai toujours fait et que mes confrères ne font pas, et, bien entendu, des anti-Poutine», a encore taclé Frédéric Taddeï, rappelant qu'il avait une totale liberté dans le choix de ses intervenants.

Frédéric Taddeï rejoindra l'antenne de RT France à la rentrée prochaine. Du lundi au jeudi à partir de 19h, il animera une émission d'une heure où alterneront actualité culturelle et débats de société. Les spectateurs qui regrettent la disparition d'émissions telles que Ce soir (ou jamais!) ou Hier, aujourd'hui, demain, devraient être comblés par cette nouvelle émission de Frédéric Taddeï.

