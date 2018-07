Frédéric Taddeï animera quatre émissions hebdomadaires sur RT France

Le journaliste Frédéric Taddeï animera une émission d'une heure quatre fois par semaine sur l'antenne de RT France dès la rentrée.

RT France est heureuse d’annoncer l’arrivée de Frédéric Taddeï sur son antenne à la rentrée prochaine. Du lundi au jeudi, il animera une émission d'une heure où alterneront actualité culturelle et débats de société.

C'est la seule chaîne de télévision qui m'ait donné carte blanche

«Je suis ravi d'être sur RT France à la rentrée. Dans un paysage télévisuel sinistré, où les intellectuels, les chercheurs, les savants, les contestataires n'ont plus la parole et où les vrais débats ont totalement disparu, c'est la seule chaîne de télévision qui m'ait donné carte blanche pour faire ce que je faisais dans "Ce soir ou jamais" : des émissions intelligentes, sans parti pris, dans lesquelles on pourra discuter de tout, entre gens qui savent de quoi ils parlent, qu'on ne voit pas ailleurs, et qui ne sont pas d'accord entre eux», explique Frédéric Taddeï.

Animateur de radio et de télévision, intellectuel érudit et amateur d’art, Frédéric Taddeï a toujours privilégié l’éclectisme et le débat d’idées dans les programmes qu’il a animés tout au long de sa carrière, en radio comme en télévision.



«Nous sommes heureux d'accueillir Frédéric Taddeï dans l'équipe RT France ! Sa personnalité à part, son ouverture d’esprit, son engagement pour la liberté d’expression correspondent au style de RT et à notre mission principale : Osez Questionner», a fait savoir Xenia Fedorova, présidente et directrice de l’information de RT France.