Marseille veut empêcher Mélenchon de faire la rénovation citoyenne d'une école

Jean-Luc Mélenchon a été prié par la ville de Marseille de renoncer au projet qu'il encourage : la rénovation d'une école maternelle par parents d'élèves et habitants. L'établissement était dégradé et délaissé par les pouvoirs publics.

La mairie de Marseille vient croiser le fer avec Jean-Luc Mélenchon, à qui elle demande de renoncer à l'action de rénovation autogérée et autofinancée, le 22 et 23 juillet, d'une école maternelle dégradée des quartiers Nord, initiative soutenue par La France Insoumise (LFI). Par le biais d'une lettre d'avocat, la ville de Jean-Claude Gaudin (Les Républicains) rappelle au député LFI des Bouches-du-Rhône que «l’intrusion dans l'enceinte d'un établissement public» est «pénalement répréhensible».

En réponse, Jean-Luc Mélenchon a appelé le public à se joindre à l'événement. «Je renouvelle mon soutien et mes encouragements aux parents d’élèves et aux Insoumis marseillais qui sont à l’initiative de cette action et à tous ceux qui s’y joindront», a-t-il écrit dans un communiqué.

«Cette initiative d’auto-organisation populaire, réalisée avec l’appui sans réserve de La France insoumise, intervient en réaction à l’inaction des services responsables et face à l’état de délabrement de cette école», a également déclaré le chef de file des Insoumis. Des dizaines de personnes, réjouies par la perspective de rénover l'école et originaires de toute la France, sont attendues le 22 et 23 juillet pour aider les citoyens marseillais à réparer les lieux.

L’abandon des habitants par la Ville

La suppléante de Jean-Luc Mélenchon a quant à elle dénoncé «la non assistance à personnes en danger dû à l’abandon des habitants par la ville».

#Ecole de La Viste : La Ville de Marseille menace Jean-Luc Mélenchon de procès!

Après le délit de solidarité, le délit d'embellissement ?

Et la non assistance à personnes en danger dû à l'abandon des habitants par la Ville, on en parle ?

Grillage troué, tags, ciment effrité, murs lépreux, revêtements de sol abîmé... Il est vrai que la maternelle de Viste Bousquet, dans le XVe arrondissement de Marseille, fait peine à voir. Les conditions d'accueil sont jugées indignes depuis bien longtemps. «Voilà vingt ans que les parents se plaignent de l'état de l'établissement, que les parents, délégués, professeurs adressent des demandes de rénovation, et nous n'avons rien vu venir», soupire Sébastien Delogu, père de deux enfants de la maternelle, interrogé par RT France. Celui qui se présente comme un représentant local de Jean-Luc Mélenchon a été sollicité l'an dernier par les parents, effarés que leur progéniture puisse évoluer dans un tel cadre. Sébastien Delogu a alors décidé de poster sur les réseaux des photos de l'école dégradée.

«On a envoyé un courrier au rectorat il y a un an et demi», s'insurge-t-il. «A chaque fois il y a des plans urbains, un million par ci, et en fait rien ne se passe», se plaint-il. «Mais nous, on veut notre dignité. On va repeindre l'école !», assure-t-il.

Et les parents soutenus par La France insoumise d'organiser une cagnotte, qui a rapidement cumulé les dons. Depuis, l'initiative citoyenne a motivé de bonnes âmes dans toute la France.

Face à l'inaction de la mairie de Marseille, des citoyens ont décidé de restaurer l'école maternelle de La Viste Bousquet ce weekend.

«Tout le monde s’est proposé de nous aider bénévolement : un jardinier, un artisan qui propose son échafaudage, un graffeur, qui viendront à titre gratuit, une entreprise qui nous offre 200 litres de peinture... On va redonner vie à cette école. On va montrer avec des associations des jeunes de quartier, ce qu'on est capable de faire», s'enthousiasme Sébastien Delogu.

L'école va être détruite, fait valoir la mairie

De son coté, la ville a justifié le fait qu'elle n'ait pas procédé aux réparations. Danielle Casanova, ajointe LR en charge de l’éducation, a informé le journal 20 Minutes que l’établissement allait être détruit. «Cette école doit faire l’objet d’une restructuration dans le cadre du programme Anru, de rénovation des quartiers, qui est prévu depuis cinq ans», a-t-elle affirmé, cette perspective rendant selon elle les travaux inutiles. Si Danielle Casanova reconnaît que la mairie n'est pas satisfaire de l'état de l'école, elle tempère les critiques des parents d'élèves : «Il y a une certaine exagération de leur part», confie-t-elle au journal.

La ville a donc demandé l'annulation de l’initiative et a mis en demeure Jean-Luc Mélenchon. «On nous met des bâtons dans les roues parce qu'on veut rénover une école? On va nous reprocher quoi? "Embellissement de lieu public" ? J'attends de voir un procureur qui va plaider ça», s'est encore amusé Sébastien Delogu. «On fait un appel au volontariat, on veut que toute la France nous rejoigne», conclut-il.

