Jean-Marie Le Pen révèle avoir tenté de faire évader l'un des auteurs de l'attentat contre De Gaulle

Interrogé sur la récente évasion par hélicoptère de Reouane Faïd, Jean-Marie Le Pen a confié avoir tenté, en 1963, de faire évader de la même manière Jean Bastien-Thiry, condamné à mort pour avoir participé à l'attentat contre le Général De Gaulle.

Jean-Marie Le Pen, fondateur du Front national, raconte, dans son Journal de bord diffusé le 14 juillet, comment il a tenté en 1963 de faire évader, par hélicoptère, Jean Bastien-Thiry, condamné à mort la même année pour sa participation à l'attentat du Petit-Clamart contre le général de Gaulle. «Je crois révéler aujourd'hui que la première tentative était de notre fait», a déclaré Jean-Marie Le Pen, interrogé sur la récente évasion par hélicoptère du braqueur Redouane Faïd.

Cette tentative avait été «imaginée pour sortir Bastien-Thiry, condamné à mort», explique Jean-Marie Le Pen dans cette vidéo où il s'entretient avec son assistant, Lorrain de Saint Affrique, le jour de la fête nationale.

«Tout était prêt, l'hélicoptère loué, les plans mis en place sous la direction d'ailleurs du commissaire Dides, député du nord de Paris. (...) On y a renoncé parce que, la veille dans l'après-midi, Bastien-Thiry a fait savoir qu'ayant une grave angine, il ne pourrait pas participer à son évasion», raconte le fondateur du Front national. «Il est évident qu'il s'agissait d'un prétexte et que, sans doute, dans son for intérieur, le colonel Bastien-Thiry avait déjà fait une grande partie du chemin vers la mort et vers, peut-être, le statut de martyr de l'Algérie française», ajoute-t-il.

Le 22 août 1962, un commando de 13 hommes, partisans de l'Algérie française, a tenté d'assassiner le président de la République, le général de Gaulle, lors d'un attentat commis au Petit-Clamart, actuellement dans les Hauts-de-Seine. Environ 150 balles ont été tirées par les assaillants. Bastien-Thiry a été arrêté le 17 septembre. Condamné à mort, il fut passé par les armes le 11 mars 1963.

Élu pour la première fois député en 1956 sous la bannière de Pierre Poujade, Jean-Marie Le Pen dirigea en 1965 la campagne présidentielle du candidat de Jean-Louis Tixier-Vignancour, avant de cofonder le FN en 1972. Sa fille Marine Le Pen, actuelle présidente du Rassemblement national (RN, ex-FN), a notamment travaillé comme avocate dans le cabinet de Georges-Paul Wagner, qui participa à la défense des auteurs du Petit-Clamart et fut par la suite député FN.

