Fête nationale : la fraternité d'armes à l'honneur du défilé du 14 juillet

Placé sous le thème de la «fraternité d'armes», le traditionnel défilé du 14 juillet se tient comme chaque année sur les Champs-Elysées à Paris. Le Japon et Singapour en sont les invités d'honneur.

Le traditionnel défilé du 14 juillet sur les Champs-Elysées à Paris revêt sans aucun doute une saveur particulière cette année, alors que la fierté nationale est à son zénith dans le sillage du parcours de l'équipe de France à l'occasion de la Coupe du monde de football en Russie. Cet exercice, qui permet aux Français d'exprimer leur reconnaissance à leurs soldats, est organisé cette année autour du thème de la «fraternité d'armes». «Ce lien puissant qui relie le soldat, le marin ou l'aviateur à ses camarades et que chacun éprouve de façon naturelle, presque instinctive. Tout, en effet, dans sa vocation porte le militaire à se reconnaître, très tôt, non seulement camarade, mais frère d'armes», explique le chef d'état-major des armées François Lecointre dans une tribune au Figaro, le 13 juillet.

Au total, quelque 4 290 militaires, 220 véhicules, 250 chevaux, 64 avions et 30 hélicoptères participent à l'édition 2018 de ce défilé de près de 2 heures, qui sera ouvert par les drapeaux de deux pays asiatiques, le Japon et Singapour. Après le président américain Donald Trump en 2017, le Premier ministre singapourien Hsien Loong et le ministre des Affaires étrangères japonais Taro Kono sont en effet les invités d'honneur du président Emmanuel Macron, alors que la France a entrepris de renforcer ses liens militaires en Asie-Pacifique. L'année 2018 marque en outre le 160e anniversaire des relations diplomatiques entre la France et le Japon tandis que, depuis 20 ans, des pilotes de chasse singapouriens sont formés sur la base française de Cazaux.

