Lyon : une dizaine de personnes tendent une embuscade à un policier et ses proches

Un policier en civil a été blessé dans le centre de Lyon après avoir été attaqué à la sortie d'un bar par un groupe d'une dizaine de personnes selon Lyon Mag. Un seul agresseur a été arrêté : un ressortissant tunisien en situation illégale.

Alors qu'il passait la soirée du 29 juin accompagné de son frère et de deux amis sur le Sirius, une péniche sur les Berges du Rhône dans le 3e arrondissement de Lyon, un policier en repos a surpris un homme en train de fouiller dans le sac d'un client.

Adjoint de sécurité, le policier décide alors d'intervenir et fait sortir le voleur de l'établissement, rapporte le site internet Lyon Mag. Mais lorsque les quatre hommes quittent le bar quelques heures plus tard, une dizaine de personnes, dont le jeune homme exclu par le policier les attendent, avec la ferme intention de sa battre. Une bagarre éclate et, alors que le policier encaisse de nombreux coups, il annonce aux agresseurs qu'il fait partie des forces de l'ordre et sort une matraque télescopique qu'il avait sur lui.

«S’il ne l’avait pas eu, il se faisait lyncher», soutient dans les colonnes de Lyon Mag, son avocat, Philippe Bontems. Des panneaux de signalisation et des tabourets en métal ont été utilisés par la bande violente jusqu’à ce qu’une patrouille aperçoive la rixe et intervienne, mettant les agresseurs en fuite. Un seul homme a été arrêté, un ressortissant tunisien de 27 ans situation irrégulière en France. Il a été mis en examen pour violence en réunion avec arme en état d’ébriété et placé en détention provisoire à la prison de Corbas. Le policier blessé à, lui, obtenu deux jours d'ITT.

