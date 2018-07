Sondage : 37% sont de droite, 36% de gauche et 10% du centre

Plus d'un an après l'élection d'Emmanuel Macron, l'opinion politique des Français demeure difficile à cerner. Un sondage montre que les citoyens se définissait comme de droite sont aussi nombreux que ceux se disant à gauche.

Plus d'un tiers (37%) des Français se positionnent politiquement à droite, quasiment autant à gauche (36%) et 10% se positionnent au centre, selon un sondage BVA pour L'Obs, plus d'un an après l'élection d'Emmanuel Macron.

La République en Marche, mouvement «et de droite, et de gauche» créé en 2016 par Emmanuel Macron, ne sort pas de cette distinction, avec une part à peu près équitablement répartie de ses sympathisants entre centre (32%), droite (31%) et gauche (28%) et seuls 8% qui se considèrent « ni de gauche ni de droite ».

Chez les sympathisants du Rassemblement national (ex Front national), à l'inverse, ils sont 30% à ne pas se considérer d'un côté ou d'un autre, bien que deux tiers d'entre eux se positionnent à droite.

Une écrasante majorité des sympathisants de la France insoumise, du Parti socialiste et des Républicains s'alignent, eux, sur une ligne politique désignée comme étant «de gauche».

Ce sondage a été réalisé par internet les 14 et 15 juin 2018 auprès d'un échantillon de 1007 Français, redressé sur critères socio-démographiques et sur le vote aux deux tours de l'élection présidentielle. La marge d'erreur est comprise entre 1,4 et 3,1 points.

