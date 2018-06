Macron et Philippe plus impopulaires que jamais selon un sondage

Le président de la République et son Premier ministre n'ont pas vraiment la cote. Un nouveau sondage Odoxa montre que la popularité d'Emmanuel Macron et celle d'Edouard Philippe sont à leur plus bas niveau depuis leur entrée en fonction.

D'après un sondage Odoxa publié le 26 juin et effectué sur un échantillon de 1 007 personnes, la popularité d'Emmanuel Macron est au plus bas depuis son élection : avec 41% de satisfaction, elle a baissé de cinq points par rapport au mois de février dernier. Il en est de même pour son Premier ministre, Edouard Philippe, qui perd huit points et atterri ainsi à 40% de satisfaction.

L’exécutif plonge ! La popularité de Macron baisse de 5 points à 41% et celle de Philippe de 8 points à 40%. Tous deux atteignent leurs records d’impopularité@OdoxaSondages pour @franceinter , @LEXPRESS et la Presse Régionale



Les résultats ici : https://t.co/0PiFIKj8HFpic.twitter.com/NG138RaMYN — Odoxa (@OdoxaSondages) 26 juin 2018

Les adhérents du Parti socialiste comptent parmi les plus insatisfaits de l'action présidentielle : la cote de popularité d'Emmanuel Macron diminue de vingt-quatre points chez cet électorat. Chez les Républicains, par contre, sa popularité est en hausse de cinq points – signe qui confirme l'orientation politique du chef de l'Etat, plutôt marquée à droite.

Avec seulement 40% des personnes interrogées satisfaites contre 60% d'opinions négatives (+8), Edouard Philippe ne s'en tire pas mieux. La baisse de sa popularité est très nette à gauche mais il reste stable dans le cœur des électeurs de droite.

La nouvelle réglementation sur la limitation de vitesse à 80 km/h qui entre en vigueur le 1er juillet semble s'attirer nombre de réactions négatives : 74% des Français y sont opposée. Pour 73%, c'est «une mesure technocratique» et 26% seulement pensent qu'elle fera «baisser significativement» le nombre de morts sur les routes.

Les 3/4 des Français sont opposés à la limitation à 80 km/h, estimant qu’il s’agit d’une mesure technocrate et inutile@OdoxaSondages pour @franceinter , @LEXPRESS et la Presse Régionale



Les résultats ici : https://t.co/0PiFIKj8HFpic.twitter.com/tu9moV8NBG — Odoxa (@OdoxaSondages) 26 juin 2018

La marche du retour

Retours gagnants pour Nicolas Sarkozy (27%,+2) et Nicolas Hulot (36%,+1) qui sont en tête des personnalités politiques pour lesquelles les Français éprouvent le plus de sympathie. Alain Juppé est en baisse de trois points (31%).

L'ex-chef de l'Etat est désormais deux fois plus populaire auprès des sympathisants de droite (76%, +3) que le patron de LR, Laurent Wauquiez, qui perd 9 points à 36% sur ce segment de l'opinion.