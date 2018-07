«Hommes blancs de plus de 50 ans» : plainte contre Nyssen pour des propos «racistes et sexistes»

L'Organisation de lutte contre le racisme anti-blanc porte plainte contre le ministre de la Culture, qui avait apporté son soutien à la présidente de France Télévisions estimant trop nombreux les «hommes blancs de plus de 50 ans» dans les médias.

Le soutien affiché par la ministre de la Culture Françoise Nyssen à Delphine Ernotte, qui prenant la tête de France Télévisions en 2015, avait jugé trop nombreux les «hommes blancs de plus de 50 ans» à la télévision française, ne plait visiblement pas a tout le monde.

L'Organisation de lutte contre le racisme anti-blanc (OLRA) a annoncé ce 3 juillet avoir confié l'affaire à l'avocat Gilles-William Goldnadel pour le dépôt d'une plainte devant les tribunaux. Accusant dans un communiqué Françoise Nyssen d'avoir prononcé l'expression de «mâle blanc», l'association dénonce un principe d'exclusion «raciste et sexiste». L'organisation déclare : «Parce que nous ne saurions tolérer l'emploi de l'expression "femelles noires" par un Ministre de la République, le terme "mâles blancs" doit être également et aussi fermement condamné.»

Suite à l'exhortation de la ministre @FrancoiseNyssen d'expulser les « Mâles Blancs » d’un espace social, @OLRA_asso , Avocats sans Frontières et @GWGoldnadel s’associent pour porter l’affaire devant les tribunaux.

Notre communiqué:

— OLRA (@OLRA_asso) 3 juillet 2018

«Mâles blancs» ou «hommes blancs» ?

Mais la ministre a-t-elle réellement utilisé l'expression «mâles blancs»? Lors de la présentation de ses propositions pour «transformer l'audiovisuel public» le 4 juin 2018, le ministre avait déclaré : «Delphine, tu as dû te sentir bien seule lorsque tu portais un constat à la fois évident et courageux. "L’homme blanc de plus de 50 ans", vous vous en souvenez. Tu n’es plus seule. Je porterai cette exigence avec autant de passion qu’au sein de mon ministère. Je n’aurai pas de tabou.»

Pas de «mâles blancs» donc dans les propos de la ministre. On ne retrouve pas non plus cette expression dans les propos de Delphine Ernotte auxquels elle se réfère, qui évoquait dans une interview avec Jean-Pierre Elkabach les «hommes blancs de plus de 50 ans».

L'expression «mâles blancs» avait en revanche été utilisée par le président de la République Emmanuel Macron le 22 mai dans une déclaration prononcée pour commenter un rapport sur la banlieue remis par l'ex-ministre de la Ville Jean-Louis Borloo, que le chef de l'Etat jugeait trop cher. A cette occasion, le président avait déclaré : «Cela n'aurait aucun sens que deux mâles blancs, qui ne viennent pas de ces quartiers proposent un plan.»

L'ORLA, association créée fin 2017, a pour but de «faire reconnaître [le racisme anti-blanc] en lui donnant une tribune et une visibilité». Un racisme qui serait selon l'association «un problème d’envergure nationale».

