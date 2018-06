«Regardez jusqu'au bout» : Emmanuel Macron se félicite de la scène dans laquelle il recadre un jeune

Après avoir corrigé un jeune au mont Valérien, Emmanuel Macron a souhaité faire connaître la scène filmée au plus grand nombre, ne tardant pas à la relayer sur les réseaux sociaux. La vidéo dépasse le million de vues, toutes plateformes confondues.

Présent aux traditionnelles commémorations du 18-Juin 1940, le président de la République a choisi de mettre en avant sur les réseaux sociaux un moment fort de son passage au mont Valérien. Pour ce faire, l'équipe de communication d'Emmanuel Macron a posté dans la journée du 18 juin une vidéo dans laquelle on observe le chef d'Etat recadrer un collégien l'ayant interpellé par son prénom.

Publiée sur les comptes officiels Facebook et Twitter d'Emmanuel Macron, la scène filmée a massivement été repartagée par sa communauté de followers. Et l'équipe de communication du président de la République, pas peu fière de ses compétences oratoires, a tout fait pour les mettre en valeur. Dans le texte accompagnant la scène filmée, elle se félicite du rappel à l'ordre du président et de l'art de celui-ci de néanmoins mener «une conversation détendue». De fait, l'accroche était ainsi rédigée : «Le respect, c’est le minimum dans la République – surtout un 18 juin, surtout en présence des compagnons de la Libération. Mais cela n’empêche pas d’avoir une conversation détendue – regardez jusqu’au bout.»

Reccueillant plus d'un million de vues en moins de 24 heures à travers les comptes officiels d'Emmanuel Macron sur les réseaux sociaux, la vidéo n'a donc pas manqué de faire le buzz.

«Un concours de lèche chez les macronistes» et un collégien «de qui tout le monde se moque»

Une autre vidéo mentionnant le hashtag #18juin avait été postée dans la même journée sur le compte Twitter du président de la République : à titre de comparaison, celle de la scène dans laquelle il recadre un jeune a cumulé environ 10 fois plus de vues que l'autre, dans laquelle Emmanuel Macron se trouve en présence de «Daniel Cordier, compagnon de la Libération et ancien secrétaire de Jean Moulin».

Au vu d'une vidéo buzz largement commentée par les soutiens du chef d'Etat français, le magazine Marianne n'a pas manqué de dénoncer «un concours de lèche chez les macronistes».

Par ailleurs, la journaliste Camille Crosnier a déclaré le 19 juin sur Twitter avoir pris contact avec le jeune collégien mis en avant sur les réseaux sociaux à travers les comptes officiels d'Emmanuel Macron. Elle interpelle ainsi le président de la République : «Il est bien mal car tout le monde se moque de lui. Il vient de rentrer chez lui, ne veut parler à personne, il a même peur que ça lui porte préjudice pour le lycée.»

