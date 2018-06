Après un tuto sur le turban, Mennel de The Voice dénonce la violence des messages sur les réseaux

La chanteuse en herbe Mennel Ibtissem dénonce les commentaires haineux et violents dont elle dit être régulièrement la cible sur internet. En expliquant sur YouTube comment elle nouait son turban, elle a déclenché l'ire de certains internautes.

«Donc c'est assez sérieux et juste regardez bien jusqu'à la fin, s'il vous plaît», plaide Mennel Ibtissem, qui doit sa notoriété à l'émission The Voice (TF1) qu'elle avait dû quitter précipatemment en février dernier. La jeune femme a décidé de faire une vidéo sur les réseaux sociaux pour dénoncer les nombreux messages hostiles qu'elle dit recevoir. «Je n’ai pas envie que cela arrive à d’autres filles», explique-t-elle.

Hier, @MennelOfficial (sur instagram) a fait état du genre de messages qu'elle reçoit. Elle donne un conseil à celles et ceux qui pourraient avoir affaire à des pauvres "haters". #Mennel#racisme@Team_Mennelpic.twitter.com/kGCZCi1vy9 — Faridou (@GOne_Amaz) 17 juin 2018

Des commentaires violents ont été postés sous une vidéo mise en ligne sur YouTube le 14 juin, où la chanteuse expliquait à l'occasion d'un tutoriel comment nouer le turban qui a contribué à sa célébrité.

«Je tiens à vous dire que sur les réseaux sociaux, comme vous le savez, je reçois beaucoup de messages, et aussi des messages extrêmement violents, vraiment violents», rapporte-elle, mettant en avant des exemples de commentaires. «Fracassons-lui la mâchoire pour qu'elle arrête de nous emmerder avec ses chansons de merde», lance ainsi un internaute particulièrement virulent sur YouTube. «Je tiens à dire que c’est inadmissible, que je ne les cautionne pas du tout, mais je passe au-dessus parce que je ne compte pas me rabaisser à ce niveau-là. Moi j’ai 23 ans, mais je pense à des filles plus jeunes que moi, ça peut détruire des vies», commente Mennel Ibtissem.

La candidate de The Voice avait suscité une vive polémique en février dernier, quand certains de ses anciens messages publiés sur les réseaux sociaux avaient été exhumés, notamment à propos des attentats terroristes en France.

