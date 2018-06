Glissement de terrain : un RER B se couche sur la voie, sept blessés

Le ministère des Transports a annoncé le déraillement d'un RER B. Sept personnes ont été légèrement blessées à Courcelle-sur-Yvette, lorsque le train s'est couché sur la voie à cause d'un glissement de terrain provoqué par de fortes pluies.

Le 12 juin, aux alentours de 5h, un talus s'est affaissé en raison des fortes pluies, entre Saint-Rémy-lès-Chevreuse (Yvelines) et Courcelle-sur-Yvette (Essonne), selon la RATP. En conséquence de ce glissement de terrain, trois voitures du RER B se sont couchées sur le côté et sept personnes ont été légèrement blessées. Le trafic est totalement interrompu entre Saint-Rémy-lès-Chevreuse et Orsay-Ville.

Sur France Info, le ministre des Transports, Elisabeth Borne, a déclaré que les blessés avaient «été pris en charge».

La présidente de la région Ile-de-France, Valérie Pécresse a adressé sur Twitter ses pensées aux blessés et salué l'intervention des forces de secours.

