Des cheminots envahissent le siège de la SNCF à Saint-Denis (IMAGES)

Selon des images diffusées par des journalistes présents sur place, des dizaines de cheminots ont pris d'assaut le siège de la SNCF à Saint-Denis. Sur une vidéo postée sur Twitter, on peut voir un groupe de personnes forcer l'entrée du bâtiment.

Le 5 juin en début d'après-midi, le journaliste indépendant Clément Lanot ainsi qu'une journaliste de Sputnik et Yahoo Actualités ont assisté en direct à l'envahissement du siège de la SNCF par des cheminots. Ils ont publié des vidéos et des photos sur leurs comptes Twitter respectifs, dans lesquelles on peut voir des activistes forcer la porte de l'immeuble du siège de la société ferroviaire et entrer dans le hall.

DIRECT - Ambiance sur le toit du siège de la SNCF qui est occupé par les cheminots pic.twitter.com/fieqUViY6w — Clément Lanot (@ClementLanot) 5 juin 2018

Des dizaines de personnes apparaissent ensuite sur le toit de l'immeuble, brandissant des fumigènes.

DIRECT - Ambiance dans le siège de la SNCF occupé par les cheminots pour protester contre le pacte ferroviaire pic.twitter.com/N3a0XCz7zj — Clément Lanot (@ClementLanot) 5 juin 2018

«Il est où Guillaume Pépy ?! » scandent les #cheminots a l’intérieur du siège de la #SNCF

-> il n’était pas là visiblement pic.twitter.com/oesLExWAQB — Yahoo Actualités (@YahooActuFR) 5 juin 2018

A l’intérieur du siège de la #sncf, les cheminots lancent des slogans hostiles à #macron et #Philippepic.twitter.com/m3XJ1dLJgG — Yahoo Actualités (@YahooActuFR) 5 juin 2018

La réforme approuvée en première lecture par le Sénat

Peu après cette opération coup de poing, une étape cruciale a été franchie concernant la réforme ferroviaire portée par le gouvernement. Le projet de loi controversé, déjà modifié par des amendements, a en effet été approuvé en première lecture par le Sénat.

Les principes du projet de loi, adopté mi-avril à l'Assemblée en première lecture, sont conservés : ouverture à la concurrence du transport de voyageurs, transformation de la SNCF en société anonyme à capitaux publics et fin des recrutements au statut de cheminot.

Depuis le début de la protestation début avril, 26 jours de grève ont été décomptés.

