«Je n'ai pas eu peur» : Mamoudou Gassama, le spiderman du XVIIIe, raconte son parcours à RT

Le jeune malien avait suscité l'admiration en sauvant un enfant d'une chute mortelle après avoir grimpé quatre étages en quelques secondes. Reçu par Emmanuel Macron deux jours après, Mamoudou Gassama, initialement sans papiers, a été régularisé.

Mamoudou Gassama était l'invité de RT France le 5 juin en compagnie de son frère Diaby. Répondant aux questions de Stéphanie de Muru, il a évoqué son périple, depuis son pays d'origine, le Mali, qu'il a quitté en 2013 avant de rejoindre l'Italie en 2015, puis la France en 2017.

Il décrit un trajet éprouvant, passant par le Niger et la Libye, où il reste un an, vivant dans des conditions particulièrement pénibles. «En Libye, c'était catastrophique, nous étions 20 dans une chambre, les patrons qui nous faisaient travailler nous maltraitaient, nous battaient, et parfois ne nous payaient pas», confie-t-il à RT France en marge de cet entretien télévisé. Puis vient la traversée, deux jours à bord d'une embarcation de fortune sur une mer parfois agitée. Arrivé sain et sauf en Europe, Mamoudou passe deux ans en Italie et entre illégalement en France en septembre 2017. Là, il rejoint une partie de sa famille qui vit à Paris.

Jusqu'à ce 26 mai 2018 qui allait changer sa vie. Marchant dans le XVIIIe arrondissement de Paris, Mamoudou Gassama voit un enfant suspendu au balcon du 4e étage d'un immeuble. Sans se poser de questions, Mamoudou grimpe les quatre étages avec une agilité spectaculaire et parvient à sauver l'enfant qui ne tenait plus qu'à la balustrade du balcon à bout de bras. «Je n'ai pas eu peur, je n'ai pas réfléchi», se souvient-il. Une vidéo de la scène est depuis devenue virale sur les réseaux sociaux.

Deux jours après cet exploit, Mamoudou Gassama est reçu à l'Elysée par le président de la République Emmanuel Macron qui lui assure sa régularisation immédiate et sa naturalisation prochaine. Il va de plus intégrer le service civique des sapeurs-pompiers.

Mamoudou Gassama a fait savoir à RT France qu'il se rendrait bientôt au Mali, dans son pays d'origine, à l'invitation du président du pays.

Indiscrétion exclusive : Mamoudou Gassama a également confié dans un sourire lumineux qu'il allait bientôt épouser sa compagne, une Française d'origine malienne...

