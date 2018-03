Paris : marche blanche contre l'antisémitisme, en mémoire de Mireille Knoll

De nombreuses personnalités politiques sont attendues à la marche blanche en hommage à Mireille Knoll organisée par le CRIF à Paris, dont Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen, qui ne sont pourtant pas les bienvenus, selon Francis Kalifat.

Une marche blanche est organisée à Paris par le Conseil représentatif des institutions juives de France (CRIF) en hommage à Mireille Knoll, octogénaire juive assassinée dans son appartement, le 28 mars, à partir de 18h30, depuis la place de la Nation. Selon l'AFP, des milliers de personnes se sont jointes au cortège.

#MireilleKnoll#Rassemblement - Les associations se rassemblement peu à peu et répondent aux questions de la presse avant le début de la marche contre l'antisémitisme pic.twitter.com/tGIkYVXUDA — CRIF (@Le_CRIF) 28 mars 2018

Plusieurs autres associations juives, parmi lesquelles la section parisienne de l'American Jewish Committee (AJC) ont également appelé à défiler.

Nous sommes présents à la #Marcheblanche pour honorer la mémoire de #MireilleKnoll, soutenir ses proches et défendre nos valeurs républicaines. pic.twitter.com/tjQqGCgS1v — AJC Paris (@AJC_Paris) 28 mars 2018

De nombreux responsables politiques ont annoncé leur participation, dont le président de La France insoumise (LFI) Jean-Luc Mélenchon et la dirigeante du Front national (FN) Marine Le Pen, que le président du CRIF, Francis Kalifat, avait pourtant prévenus qu'ils ne seraient pas les bienvenus. Il a en effet estimé sur le plateau de BFMTV que les membres du FN et de LFI étaient «parfois des vecteurs d'antisémitisme» en France et que «la haine d'Israël» était «aussi la haine des juifs en réalité».

Toutefois des voix se sont élevées pour défendre le droit du FN à participer à la marche. Le médiatique ex-magistrat Philippe Bilger a jugé «saugrenue» la position du Crif.

Totalement saugrenu de la part du @Le_CRIF de s'opposer à la présence du #FN dans la marche blanche en hommage à cette malheureuse juive assassinée comme si l'antisémitisme n'était pas aujourd'hui le fait de l'islamisme ou de jeunes fanatisés des banlieues @Le_Figaro — Philippe Bilger (@BilgerPhilippe) 27 mars 2018

«Je suis choquée par ce refus, cette marche n'appartient pas au Crif», a fait valoir Rachida Dati, maire du VIIe arrondissement de Paris sur BFMTV ce même jour.

Mireille Knoll a été poignardée le 24 mars dans son appartement avant que ses assassins ne mettent le feu à son logement. Le caractère antisémite du crime a été retenu par la justice et deux hommes ont été interpellés. La justice les a inculpés le 27 mars pour «homicide volontaire à raison de l'appartenance vraie ou supposée de la victime à une religion».

