Hôpitaux : Patrick Pelloux alerte le gouvernement sur l'état des services d'urgence (VIDEO)

Le médecin urgentiste et activiste Patrick Pelloux a accordé un entretien à RT France le 20 mars après une conférence de presse qu'il a tenue afin de dénoncer la politique du gouvernement en matière de santé et pour alerter sur l'état des services d'urgence dans les hôpitaux publics français.

Selon Patrick Pelloux, les services d'urgence «dysfonctionnent» à cause d'une situation de «pénurie». Il réclame un moratoire pour que la France «arrête de fermer des hôpitaux» et afin de «construire un meilleur hôpital».

Patrick Pelloux déplore par ailleurs sa grande difficulté à communiquer avec le ministre de la santé Agnès Buzyn, «quelqu'un de brillant qui a fait toute sa carrière dans les technostructures» de la santé et qui «ne parle qu'à des professeurs universitaires de médecine». «Comme on est pas professeurs, elle ne se sent pas concernée par ce qu'on dit», déplore-t-il.

Selon l'urgentiste, qui dénonce «les castes qui ont le pouvoir [...] il y aurait besoin d'un véritable big bang politique» et il conviendrait d'annuler «la loi Bachelot et la loi Touraine pour refaire une véritable loi sur les hôpitaux».

