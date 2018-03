«Espèce de nègre de merde»: le numéro 2 du FN de la jeunesse suspendu après la diffusion d'une vidéo

Le numéro 2 du Front national de la jeunesse (FNJ), Davy Rodriguez, a été suspendu du mouvement, après la diffusion d'une vidéo dans laquelle il semble tenir des propos racistes. Une version qu'il conteste et tient pour un montage.

Davy Rodriguez, numéro 2 du Front national de la jeunesse (FNJ) et assistant parlementaire de Sébastien Chenu, a fait l'objet d'une suspension à titre conservatoire, ce 11 mars, décision approuvée par la présidente du parti, Marine Le Pen, selon des informations confiées à l'AFP par le député frontiste du Nord.

Dans une vidéo mise en ligne sur plusieurs comptes Twitter le soir du 10 mars, on voit l'assistant parlementaire à la sortie d'un bar de Lille, visiblement agité. Les personnes qui l'accompagnent tentent de l'apaiser, en faisant référence à la présidente du Front national (FN) : «Mais calme-toi, Davy, tu n'as aucun intérêt à t'énerver ! Tu crois que Marine elle aimerait te voir comme ça ?»

Davy Rodriguez répond alors qu'il n'en a «rien à foutre». «Stop, t'es assistant parlementaire», lui rappelle ensuite un autre ami. Puis, le numéro 2 du FNJ semble prononcer : «Espèce de nègre de merde», à l'endroit d'une tierce personne qui, selon le site BuzzFeed, serait le videur du bar lillois La Plage.

"Espèce de nègre de merde" : @DavyRodriiguez directeur adjoint du FNJ applique en direct l'invitation de Steve Bannon à ce que chacun exprime librement ses pulsions racistes. #CongresFN2018pic.twitter.com/EgVk0O6aJt — Claire Underwood (@ParisPasRose) 10 mars 2018

«Je nie formellement avoir tenu les propos racistes qui me sont prêtés», a tweeté Davy Rodriguez. Interrogé par BuzzFeed, il a affirmé que la vidéo était «un pur montage», évoquant «une cabale politique».

En outre, selon le site, peu avant cette scène qui aurait eu lieu le 9 mars, Davy Rodriguez s'en était déjà pris à l'agent de sécurité de La Plage. Ce dernier raconte : «Il y a un jeune homme qui entrait dans la salle alors que moi je sortais. Il est censé tirer la porte mais il a poussé et moi je poussais aussi. Il a dû se coincer le doigt, il m'a dit que je lui avais fait mal. Et puis ce Monsieur [Davy Rodriguez] est venu alors qu'il n'y avait pas de problème et a dit : "Ne lui adresse pas la parole, ces gens-là n'ont pas d'éducation".» L'échange entre le responsable du FNJ et le videur se serait envenimé et, selon ce dernier, Davy Rodriguez l'aurait traité de «sale Africain» et de «singe». Le témoignage de cet agent de sécurité a été diffusé par un journaliste de BuzzFeed sur YouTube.

Ancien du Front de gauche qui avait fait la campagne de Jean-Luc Mélenchon en 2012, il a cofondé le FN de Sciences Po Paris en 2015. Sa suspension intervient en plein congrès du FN à Lille, censé être celui de «la refondation», et au terme duquel, l'après-midi du 11 mars, Marine Le Pen, présidente réélue, doit proposer un nouveau nom pour le parti.

