Steve Bannon au congrès du FN : «Les médias de l'establishment sont les chiens du système»

L’ex-conseiller du président américain Donald Trump, Steve Bannon, était l’invité surprise du congrès du Front national. Rendant hommage au parti, il a en outre confié aux militants son optimisme quant à l'avenir des forces anti-mondialistes.

«L'Histoire est de notre côté et va nous mener de victoire en victoire», a déclaré le 10 mars l'ancien conseiller du président américain Donald Trump, Steve Bannon, devant le congrès du Front national (FN) à Lille, dont il était l'invité vedette. «Vous faites partie d'un mouvement qui est plus grand que l'Italie, plus grand que la Pologne, plus grand que la Hongrie», a ajouté celui qui est par ailleur l'ex-directeur du site conservateur Breitbart News.

Laissez-les vous traiter de racistes, de xénophobes ou je ne sais quoi, portez-le même comme une médaille !

En outre, Steve Bannon n'a pas épargné les médias «de l'establishment», qu'il qualifie de «chiens du système». «Tous les jours nous devenons plus forts, et eux plus faibles. Laissez-les vous traiter de racistes, de xénophobes ou je ne sais quoi, portez-le même comme une médaille !», a-t-il ajouté, selon le compte Twitter officiel du FN.

Steve Bannon a également fait l'apologie du dépassement du clivage gauche/droite, en prenant exemple sur les dernières élections en Italie, qui ont vu les partis anti-establishment que sont la Ligue (ex-Ligue du Nord) et le Mouvement 5 étoiles arriver en tête. Pour lui, leurs succès viennent de la contestation «de la politique des élites de Rome et de Bruxelles».

Le FN tient son congrès à Lille ces 10 et 11 mars, en vue de sa «refondation» et d'un changement de nom.

Steve Bannon, dont la venue avait été annoncée seulement le soir du 9 mars, avait dirigé la fin de la campagne présidentielle de Donald Trump avant de devenir son conseiller à la Maison Blanche pendant sept mois.

Sa venue a suscité diverses réactions, souvent positives de la part des frontistes ou ex-frontistes. Ainsi, Sébastien Chenu, porte-parole du FN, n'a pas hésité à se montrer enthousiaste sur France Inter : «Il a été l'artisan d'une victoire, celle de Donald Trump, sur laquelle personne ne pariait [...] donc il va nous expliquer que la victoire est possible, comment on peut s'y prendre.»

L'ancien président du FN, Jean-Marie Le Pen, a quant à lui vu d'un bon œil la venue de Steve Bannon. «C'est la surprise de la cheffesse, j'ai plutôt de la sympathie pour Bannon», a confié à l'AFP le cofondateur du parti.

Tranchant avec ces commentaires plutôt positifs, le député du Gard Gilbert Collard, a assuré pour sa part qu'il n'approuvait «pas du tout» que le FN ait décidé de le recevoir.

