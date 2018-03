Macron et Juppé se sont bien rencontrés en secret pendant la présidentielle

Le futur ministre de l'Intérieur Gérard Collomb a organisé un rendez-vous secret entre le candidat Emmanuel Macron et l'ex-candidat à la primaire de la droite, Alain Juppé. Cette rencontre s'est tenue entre les deux tours de la présidentielle.

Dans son édition du 9 mars, Le Figaro révèle une rencontre qui présumait déjà des futures accointances entre la droite juppéiste et la macronie. Un rendez-vous qui sera d'ailleurs dévoilé partiellement dans le futur livre de l'ancienne très proche d'Alain Juppé, toujours première adjointe du maire de Bordeaux, Virginie Calmels, intitulé J'assume.

Le Figaro atteste qu'Emmanuel Macron et Alain Juppé se sont rencontrés en tête-à-tête pour la première fois grâce à Gérard Collomb. Alors maire de Lyon, il leur avait proposé un endroit discret : les locaux parisiens de la Communauté urbaine de Lyon, situés rue de Villersexel (dans le VIIe arrondissement). En effet, Alain Juppé souhaitait que cette rencontre se fasse dans un lieu discret.

Cette entrevue s'est déroulée le 1er mai soit entre le premier et le second tour de la présidentielle de 2017 (respectivement les 23 avril et 7 mai). Ils auraient notamment discuté de la nomination d'Edouard Philippe (ancien porte-parole et soutien d'Alain Juppé) comme futur Premier ministre. Toutefois, selon un proche de l'édile girondin, contacté par le quotidien, Alain Juppé ne serait pas à l'origine du choix d'Edouard Philippe comme chef de gouvernement. Celui-ci aurait été acté par Emmanuel Macron le 24 avril, c'est à dire au lendemain du premier tour.

L'Union européenne : la convergence Macron–Juppé

En outre, les échanges tenus durant cette rencontre auraient plu à Alain Juppé, notamment le discours pro-européen d'Emmanuel Macron.

Proches idéologiquement – étant donné la similitude de leurs deux programmes politiques lors des primaires de la droite pour l'un et la campagne présidentielle pour l'autre – ce rendez-vous fut en tout cas officiellement leur première rencontre en face à face.

Le 27 octobre, les deux élus se retrouvaient de nouveau pour un déjeuner afin d'évoquer la création d'un grand mouvement réunissant les pro-UE contre les eurosceptiques pour les élections européennes de 2019. Quelques jours plus tard, en novembre, Alain Juppé ne tarissait pas d'éloges publiquement le président de la République, envisageant justement un rapprochement pour les européennes.

