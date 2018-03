Les monologues du vagin : gros succès pour Bachelot, Schiappa et El Khomri (IMAGES)

Prévue de longue date, la pièce féministe a été interprétée sur les planches par Roselyne Bachelot, Marlène Schiappa et Myriam El Khomri à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes.

Trois anciennes et actuelles ministres se sont retrouvées le 7 mars sur les planches du théâtre Bobino pour y interpréter Les monologues du vagin, une pièce de théâtre féministe de l'auteur américaine Eve Ensler, non sans succès si l'on en croit les applaudissements dont les trois comédiennes d'un soir ont été gratifiées.

L'actuelle secrétaire d'Etat chargée de l'Egalité entre les femmes et les hommes Marlène Schiappa, l'ex-ministre du Travail Myriam El Khomri et l'ex-ministre de la Santé Roselyne Bachelot ont en effet offert une prestation qui semble avoir été fortement appréciée par les spectateurs présents.

Aucun enregistrement de la représentation n'a pu être effectué, conformément à la volonté de l'auteur. Cette pièce, montée en 1996, a depuis été jouée en 48 langues dans près de 140 pays. Elle s'articule autour des témoignages de quelque 200 femmes qui décrivent, par l'intermédiaire de leur vagin leur rapport avec la société et les violences faites aux femmes. Comme l'a précisé la secrétaire d'Etat chargée de l'Egalité entre les femmes et les hommes, les recettes de la billetterie seront intégralement reversées au profit de l'association «Collectif féministe contre le viol», qui accompagne les victimes de viol et de violences sexuelles.

