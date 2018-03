La fin de la prospection d'hydrocarbures en France : seulement des promesses ?

Malgré l'engagement du gouvernement qui a porté la loi Hulot, votée à la toute fin de l'année 2017, les puissantes entreprises de l'or noir pourront continuer à prospecter en France, parfois jusqu'en 2040, selon Le Canard enchaîné.

Le gouvernement d'Edouard Philippe avait fait voter la loi Hulot le 30 décembre, qui devait mettre un terme à la prospection et à l'extraction des hydrocarbures en France. Cependant, Le Canard enchaîné relève dans son édition du 7 mars que «ce même gouvernement a, en toute discrétion, et via une flopée d'arrêtés et de décrets, octroyé une vingtaine de permis de recherche [...] sur le territoire français».

Selon l'hebdomadaire, ces permis de prospection et «exploitation de puits de pétrole» ont été accordés notamment en Seine-et-Marne, en Moselle, en Gironde, dans l'Aube, le Loiret et les Landes.

Le journal satirique fournit également la «raison officielle» invoquée pour expliquer cet écart entre les paroles et les actes : «Eviter que les actuels détenteurs de permis [...] ne lui intentent [au gouvernement] de coûteux procès», avec à la clé «des dizaines, voire des centaines de millions d'euros» à payer en dédommagements à ces puissantes compagnies pétrolières.

Résultat : selon LeCanard, les sociétés de l'or noir pourront continuer à extraire du pétrole hexagonal pendant encore de longues années, y compris dans certains cas jusqu'en 2040...

